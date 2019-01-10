Двоє українських бізнесменів могли отримувати від Манафорта дані соцопитувань зі США – CNN

Двоє українських бізнесменів, Сергій Льовочкін та Рінат Ахметов, були ймовірними отримувачами даних соцопитувань під час президентської кампанії 2016 року у США. Про це 9 січня повідомив телеканал CNN із посиланням на неназване джерело, близьке до розслідування.

За цими даними, колишній керівник адміністрації президента України Віктора Януковича Льовочкін та олігарх Ахметов сплатили екс-очільнику передвиборчого штабу Дональда Трампа політтехнологу Полу Манафорту мільйони доларів за роки співпраці з ним. У серпні 2016 року Манафорт повідомляв своєму бухгалтеру, що очікує ще на надходження 2,4 мільйона доларів за роботу в Україні.

У прес-службі Ахметова заперечують те, що український бізнесмен цікавився даними опитувань у США і отримував їх. Про це у мережі Twitter написав журналіст Радіо Свобода Крістофер Міллер.

Сергій Льовочкін ще не коментував цих повідомлень.

Колишній помічник Дональда Трампа, керівник його виборчого штабу на початку переможної кампанії 2016 року Пол Манафорт ділився даними опитувань громадської думки, які проводив виборчий штаб республіканського кандидата в президенти, також із діловим партнером, який мав зв’язки з російською розвідкою. Ім'я цього партнера – Костянтин Килимник.

Манафорт багато років працював із ним у Києві, надаючи консалтингові послуги Партії регіонів колишнього президента Януковича.

Ця конфіденційна інформація були передана прокуратурою захисниками Манафорта і містилася в документі, який адвокати надали суду. Через технічну помилку закриті відомості не були викреслені і стали публічними. Ці дані стали приводом для нових питань про контакти і можливу співпрацю між людьми з оточення кандидата в президенти Трампа і представниками Кремля.

Із наданих документів також стало відомо, що Манафорт «багаторазово» обговорював з Килимником «мирний план врегулювання конфлікту в Україні». Спецпрокурор Роберт Мюллер, який веде розслідування імовірної змови між Трампом і Кремлем, з’ясовує, серед іншого, чи намагалася Москва схилити Трампа до посередництва між Росією та Україною.

У вересні 2018 року Манафорт погодився співпрацювати з Мюллером у справі про можливе російське втручання у вибори. Однак 7 грудня спецпрокурор оголосив, що Манафорт порушив умови угоди, надавши ФБР неправдиві свідчення про своє спілкування з представниками адміністрації Трампа і контактах з Килимником. Тепер його чекає нове судове засідання - на цей раз про порушення угоди зі слідством. Воно заплановане на 25 січня.