КВУ заявляє про незаконну агітацію з боку трьох кандидатів на виборах президента

Громадська організація «Комітет виборців України» заявляє про перші факти незаконної, на думку експертів, агітації на виборах президента України.

«У місті Києві та інших регіонах України розміщено білборди з агітацією на користь С. Капліна та А. Садового, які не мають вихідних даних (відомості про установу, що здійснила друк, тираж, інформація про осіб, відповідальних за випуск, замовники відповідних матеріалів). Це є порушенням ч.3. ст. 59 закону «Про вибори президента України». Ці білборди було розміщено за кілька місяців до початку виборчого процесу, однак після офіційної реєстрації С. Капліна та А. Садового вони вважаються передвиборчою агітацією, а тому мають розміщуватися із обмеженнями, встановленими законом «Про вибори президента України». Зокрема, містити вихідні дані та оплачуватися із виборчих фондів кандидатів», – вказано в повідомленні КВУ 10 січня.

«Це ж стосується рекламних матеріалів на користь В. Наливайченка, що розміщені в низці українських Інтернет-видань. Ймовірно, ці матеріали не були оплачені із виборчого фонду кандидата, оскільки були розміщені ще до його офіційної реєстрації», – додають у КВУ.

«Активні рекламні кампанії також проводять інші потенційні кандидати. Незважаючи на те, що до дня офіційної реєстрації формально вони не порушують норми чинного законодавства, такі дії свідчать про свідомі маніпуляції та публічну неповагу до основних принципів демократичних виборів», – стверджують експерти.

31 грудня 2018 року в Україні офіційно стартувала кампанія з виборів президента України. Центральна виборча комісія України зареєструвала станом на 8 січня п’ятьох кандидатів на посаду президента. Ідеться про Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Андрія Садового, Валентина Наливайченка та Віталія Скоцика.

Завершення реєстрації всіх претендентів законом заплановане на 9 лютого. Перший тур голосування має відбутися 31 березня.