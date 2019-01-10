Народний депутат Купрій подав документи для реєстрації кандидатом у президенти

Позафракційний народний депутат Віталій Купрій подав документи для реєстрації кандидатом у президенти України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Прошу всіх, хто поділяє мої ідеї, взяти участь у моїй виборчій кампанії на громадських засадах. За мною не має олігархів, але я впевнений, що можна досягти успіху, саме спираючись на народну підтримку. Також буду вдячний за будь-яку фінансову підтримку моєї кампанії», – заявив Купрій.

45-річний Купрій обраний депутатом у 29 виборчому окрузі на Дніпропетровщині. Його висунула партія «Блок Петра Порошенка». Є заступником голови комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Також Купрій очолює громадську організацію «Всеукраїнське об’єднання правників «Маємо Право!»

Станом на 10 січня ЦВК зареєструвала п’ять кандидатів у президенти: екс-міністра екології і природних ресурсів Ігоря Шевченка, народного депутата Сергія Капліна, мера Львова Андрія Садового, екс-голову СБУ Валентина Наливайченка та професора Віталія Скоцика.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.