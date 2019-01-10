Партія «Наші» висунула Мураєва кандидатом в президенти

Політична сила «Наші» висунула свого лідера, позафракційного народного депутата Євгена Мураєва кандидатом на президентських виборах 2019 року. Про це 10 січня повідомив сам Мураєв.

«Колеги зробили мені велику честь. Представляти партію і всіх наших однодумців в Україні на президентських виборах буду я. Хоча просто зараз найбільш актуальна задача – забезпечити подачу документів до ЦВК», – заявив він.

Мураєв заснував політичну силу «Наші» після виходу з партії «За життя» восени 2018 року.

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У грудні 2018 року «Комітет виборців України» назвав Мураєва найменш продуктивним депутатом Верховної Ради за останні чотири роки.

Вибори президента України мають відбутися 31 березня 2019 року.