«Опора»: 40 депутатів не голосували чи були відсутніми на понад 90% голосувань

40 народних депутатів не голосували чи були відсутніми на понад 90% голосувань Верховної Ради 8-го скликання, повідомляє громадянська мережа «Опора», яка проаналізувала роботу парламенту за чотири роки.

Натомість лише дев’ять народних депутатів навпаки старанно голосували і не брали участь у менше ніж 10% голосувань, кажуть в організації.

«Найбільшими прогульниками Верховної Ради VIII скликання стали: Сергій Клюєв, Вадим Рабінович, Костянтин Жеваго, Сергій Льовочкін, Юхим Звягільський, Дмитро Ярош, Олександр Онищенко, Віталій Чепинога, Євгеній Мураєв, Сергій Ларін, Євген Бакулін та Юлія Льовочкіна. У розрізі лідерів парламентських фракцій і груп найбільш старанно брали участь у голосуваннях Артур Герасимов – 81%, Максим Бурбак та Олег Березюк – 72%. Натомість найгірше висловлювали свою позицію у сесійній залі Олександр Вілкул – 11% та Віталій Хомутиннік – 10%», – йдеться в повідомленні.

В «Опорі» додали, що значна кількість зареєстрованих законодавчих ініціатив у парламенті змушує народних депутатів дуже часто голосувати за те чи інше рішення у сесійній залі.

«Український парламентар за 4 роки роботи Верховної Ради мав би проголосувати майже 15 тисяч разів. Проте під час половини голосувань законодавці або не голосували, або були відсутніми. Найчастіше так вчиняли представники депутатських груп «Воля народу» і «Партія «Відродження», а також члени «Опозиційного блоку». Депутати з даних парламентських об’єднань ніяк не висловлювали свою позицію під час чотирьох із п’яти голосувань», – йдеться в повідомленні.

Парламентські вибори в Україні, на яких буде обраний склад Верховної Ради 9-го скликання, мають відбутися у жовтні 2019 року.