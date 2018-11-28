«Опора» проаналізувала роботу Ради: найефективнішим законотворцем став президент

Громадянська мережа «Опора», проаналізувавши чотири роки роботи Верховної Ради 8-го скликання, визнала, що найефективнішим українським законотворцем став президент.

«81% ініційованих ним законопроектів урешті стали законами. Майже третина (28%) урядових законопроектів, внесених у парламент, були позитивно проголосовані. Натомість серед зареєстрованих депутатами законопроектів лише 12% набули чинності. Загалом парламент підтримав 447 законопроектів, ініційованих депутатами, 280 – КМУ і 135 – президентом. Окремо варто відзначити, що Верховна Рада також найактивніше розглядала саме законодавчі ініціативи президента. Лише 10% законопроектів, що були ініційовані українським гарантом, досі не розглянуті», – йдеться в повідомленні.

В «Опорі» заявляють, що за чотири роки роботи нинішнього скликання Верховної Ради українські парламентарі понад 6 мільйонів 300 тисяч разів висловлювали свою позицію під час голосувань – а це майже 15 тисяч голосувань на одного депутата.

За цей період у середньому український депутат пропустив кожне п’яте голосування, у третині випадків взагалі «не голосував», а під час двох із п'яти голосувань натискав кнопку «за». Натомість лише один раз зі ста натискав «проти», а ще у семи відсотках випадків “утримувався”. Таким чином, попри опозиційну риторику багатьох політичних сил, українські парламентарі не висловлюють таку свою позицію під час голосувань у сесійній залі, наголошують в організації.

Парламентські вибори в Україні, на яких буде обраний склад Верховної Ради 9-го скликання, мають відбутися у жовтні 2019 року.