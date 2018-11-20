Все, що потрібно знати про розкол в «Опозиційному блоці»

Народних депутатів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна виключили з фракції «Опозиційний блок». У фракції вважають, що вони порушили статут, співпрацювали з владою та зрадили інтереси виборців. Новий очільник фракції Вадим Новинський каже, що найближчим часом проблему, яка виникла, обговорять на з’їзді партії. Втім, суперечки в «Опозиційному блоці» були від самого створення.

Фракція «Опозиційний блок» виключила зі своїх лав народних депутатів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна. До виключення Бойко був співголовою фракції, а Льовочкін – заступником голови фракції.

Чому депутатів виключили із фракції?

Депутат фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський, який тепер є її очільником, пояснив, що їх виключили через створення об’єднання «За життя – Опозиційна платформа».

Співголовою нашої фракції Юрієм Бойком було підписано угоду про співпрацю і про створення так званої платформи «За життя – Опозиційна платформа» разом із Вадимом Рабіновичем, на що він, Бойко, не мав абсолютно ніяких підстав

«Співголовою нашої фракції Юрієм Бойком було підписано угоду про співпрацю і про створення так званої платформи «За життя – Опозиційна платформа» разом із Вадимом Рабіновичем, на що він, Бойко, не мав абсолютно ніяких підстав. У нього не було повноважень. Йому ніяких повноважень не давала ні політрада нашої партії, ні з’їзд», – заявив Новинський.

Угода, про яку розповідає Новинський, серед іншого, передбачає висунення спільного кандидата на виборах президента, яким пізніше й став сам Юрій Бойко. Та ще того ж дня, коли була підписана угода, ціла низка інших діячів «Опозиційного блоку» розкритикувала це об’єднання.

У фракції вважають це порушенням статуту, співпрацею з владою та зрадою інтересів виборців.

За словами Новинського, фракція також звернулася до політради партії «Опозиційного блоку» з вимогою якомога швидше скликати з’їзд та розібратися із цією ситуацією.

Що кажуть «вигнанці»?

Льовочкін заявив, що це «політичні похорони «Опозиційного блоку». За його словами, виключення з фракції – це «помста нинішньої влади за підтримку кандидата в президенти Бойка».

Останній заявив про створення депутатської групи «Опозиційна платформа – За життя». Він вважає, що до новоствореної групи приєднається частина депутатів «Опозиційного блоку» та інших груп і фракцій.

Глава партії «За життя» Вадим Рабінович заявив, що ця група має стати найбільшою в парламенті.

Втім, це не перша суперечка між членами «Опозиційного блоку». Чутки про розкол партії на дві поширювалися ще минулого року.

Суперечки в «Опозиційному блоці»

«Опозиційний блок» постав з уламків Партії регіонів. Серед очільників останньої були в різні часи її існування Микола Азаров, Віктор Янукович, Леонід Черновецький, Володимир Рибак, а на самому початку – й Петро Порошенко. До партії входила і так звана «сім’я» Януковича.

Після самоусунення Віктора Януковича з посади президента в 2014 році частину з них разом із екс-президентом виключили з партії, а сама Партія регіонів фактично припинила своє існування. Тоді пост-регіонали були розгублені, тому бізнесмени вирішили об’єднатися, каже політичний консультант Микола Волгов.

«Опозиційний блок» був таким собі технологічним проектом, який мав на меті у тій ситуації розгубленості пост-«регіональних» сил, перш за все, вирішити питання потрапляння до парламенту колишніх членів Партії регіонів

«Опозиційний блок» був таким собі технологічним проектом, який мав на меті у тій ситуації розгубленості пост-«регіональних» сил, перш за все, вирішити питання потрапляння до парламенту колишніх членів Партії регіонів», – сказав у коментарі Радіо Свобода Волгов.

Від самого початку в «Опозиційному блоці» було два крила: так званих «газовиків» та «промисловців». У першому провідну роль відіграють Дмитро Фірташ, Сергій Льовочкін та Юрій Бойко. У другому – Рінат Ахметов, Вадим Новинський та Борис Колесніков. Іще трьох осіб в «Опоблоці» пов’язують із Віктором Медведчуком – Тараса Козака, Василя Німченка і Нестора Шуфрича.

Два крила партії конфліктували між собою майже від створення партії. Управляли парламентською силою двоє співголів: Юрій Бойко та Олександр Вілкул, який представляє інтереси Ахметова.

Першим гучним «розірванням відносин» можна вважати демарш народного депутата Вадима Рабіновича з партії «Опозиційний блок» та створення власного політичного проекту «За життя»

«Першим гучним «розірванням відносин» можна вважати демарш народного депутата Вадима Рабіновича з партії «Опозиційний блок» та створення власного політичного проекту «За життя», – зазначає політолог Олександр Радчук.

Хоча Рабінович досі є членом фракції «Опозиційного блоку». Разом із ним нову партію почав створювати інший член «Опоблоку» Євген Мураєв.

У липні цього року в партію «За життя» увійшов Віктор Медведчук.

Пізніше Мураєв вийшов з партії «За життя» та створив власну політичну силу «Наші».

Минулого року фракцію покинув Михайло Добкін. Він має власну політичну силу – «Християнські соціалісти». Свій проект, «Партію миру», має і Новинський.

У жовтні 2017 року Рабінович звинуватив Льовочкіна та Бойка в організації замаху на нього і підпалу його будинку.

Що далі?

Ті, що залишаться в «Опозиційному блоці», та «За життя – Опозиційна платформа» підуть паралельно, але окремо на вибори. Від останньої кандидатом на посаду президента буде Бойко, а від першої ймовірними кандидатами можуть бути Новинський або Вілкул, вважає Волгов.

Втім, політичний консультант припускає, що це роз’єднання може бути не тривалим.

Я зовсім не виключаю можливості того, що після того, як буде проведено аудит президентських виборів, нормальні люди, бізнесмени, знову сядуть за стіл переговорів і домовляться про утворення якоїсь єдиної структури

«Я зовсім не виключаю можливості того, що після того, як буде проведено аудит президентських виборів, нормальні люди, бізнесмени, знову сядуть за стіл переговорів і домовляться про утворення якоїсь єдиної структури», – каже Волгов.

Такої ж думки дотримується і політичний експерт Олександр Кочетков. Він переконаний, що бізнесмени поторгуються і знову зіллються.

«Після президентських виборів або після парламентських, вже в Раді, напевне, об’єднаються. Тому, що олігархи в нас вміють домовлятися, коли потрібно зберегти свою владу», – вважає Кочетков.

Співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко переконаний, що виключенням із фракції Бойка та Льовочкіна Ахметов «обнулив» перспективи першого вийти в другий тур. А це, за його словами, не вигідно для президента України Петра Порошенка.

«Порошенко, розуміючи, що йому в другому турі мало що світить, вирішив, що було б непогано, якби туди пройшов Юрій Бойко, який є зручним спаринг-партнером для Порошенка. Для цього Бойка почали пхати на всі канали, які перебувають у пулі Порошенківському, включно з Медведчуківськими «112 Україна» та «Newsone». Він (Ахметов – ред.) перекидає ту конструкцію, яку намагалися розкрутити Медведчук і Порошенко», – вважає Романенко.

На думку політичного експерта Олексія Мінакова, відсутність однієї консолідованої проросійської сили на парламентських виборах грає на користь проукраїнських сил. Втім, вважає він, на президентських виборах така ситуація є невигідною для Порошенка та лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Водночас Мінаков стверджує, що таке «подрібнення» проросійських сил зменшить їхній вплив на Україну.