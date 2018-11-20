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21 Листопад 2018, Київ 00:35
Політика

Все, що потрібно знати про розкол в «Опозиційному блоці»

Архівне фото: народні депутати від Партії регіонів Сергій Льовочкін (п) та Юрій Бойко (л) під час засідання ЦВК, Київ, 28 жовтня 2009 року

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Народних депутатів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна виключили з фракції «Опозиційний блок». У фракції вважають, що вони порушили статут, співпрацювали з владою та зрадили інтереси виборців. Новий очільник фракції Вадим Новинський каже, що найближчим часом проблему, яка виникла, обговорять на з’їзді партії. Втім, суперечки в «Опозиційному блоці» були від самого створення.

Фракція «Опозиційний блок» виключила зі своїх лав народних депутатів Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна. До виключення Бойко був співголовою фракції, а Льовочкін – заступником голови фракції.

Чому депутатів виключили із фракції?

Депутат фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський, який тепер є її очільником, пояснив, що їх виключили через створення об’єднання «За життя – Опозиційна платформа».

Співголовою нашої фракції Юрієм Бойком було підписано угоду про співпрацю і про створення так званої платформи «За життя – Опозиційна платформа» разом із Вадимом Рабіновичем, на що він, Бойко, не мав абсолютно ніяких підстав
Вадим Новинський

«Співголовою нашої фракції Юрієм Бойком було підписано угоду про співпрацю і про створення так званої платформи «За життя – Опозиційна платформа» разом із Вадимом Рабіновичем, на що він, Бойко, не мав абсолютно ніяких підстав. У нього не було повноважень. Йому ніяких повноважень не давала ні політрада нашої партії, ні з’їзд», – заявив Новинський.

Угода, про яку розповідає Новинський, серед іншого, передбачає висунення спільного кандидата на виборах президента, яким пізніше й став сам Юрій Бойко. Та ще того ж дня, коли була підписана угода, ціла низка інших діячів «Опозиційного блоку» розкритикувала це об’єднання.

У фракції вважають це порушенням статуту, співпрацею з владою та зрадою інтересів виборців.

За словами Новинського, фракція також звернулася до політради партії «Опозиційного блоку» з вимогою якомога швидше скликати з’їзд та розібратися із цією ситуацією.

Що кажуть «вигнанці»?

Льовочкін заявив, що це «політичні похорони «Опозиційного блоку». За його словами, виключення з фракції – це «помста нинішньої влади за підтримку кандидата в президенти Бойка».

Останній заявив про створення депутатської групи «Опозиційна платформа – За життя». Він вважає, що до новоствореної групи приєднається частина депутатів «Опозиційного блоку» та інших груп і фракцій.

Глава партії «За життя» Вадим Рабінович заявив, що ця група має стати найбільшою в парламенті.

Втім, це не перша суперечка між членами «Опозиційного блоку». Чутки про розкол партії на дві поширювалися ще минулого року.

Суперечки в «Опозиційному блоці»

«Опозиційний блок» постав з уламків Партії регіонів. Серед очільників останньої були в різні часи її існування Микола Азаров, Віктор Янукович, Леонід Черновецький, Володимир Рибак, а на самому початку – й Петро Порошенко. До партії входила і так звана «сім’я» Януковича.

Після самоусунення Віктора Януковича з посади президента в 2014 році частину з них разом із екс-президентом виключили з партії, а сама Партія регіонів фактично припинила своє існування. Тоді пост-регіонали були розгублені, тому бізнесмени вирішили об’єднатися, каже політичний консультант Микола Волгов.

«Опозиційний блок» був таким собі технологічним проектом, який мав на меті у тій ситуації розгубленості пост-«регіональних» сил, перш за все, вирішити питання потрапляння до парламенту колишніх членів Партії регіонів
Микола Волгов

«Опозиційний блок» був таким собі технологічним проектом, який мав на меті у тій ситуації розгубленості пост-«регіональних» сил, перш за все, вирішити питання потрапляння до парламенту колишніх членів Партії регіонів», – сказав у коментарі Радіо Свобода Волгов.

Від самого початку в «Опозиційному блоці» було два крила: так званих «газовиків» та «промисловців». У першому провідну роль відіграють Дмитро Фірташ, Сергій Льовочкін та Юрій Бойко. У другому – Рінат Ахметов, Вадим Новинський та Борис Колесніков. Іще трьох осіб в «Опоблоці» пов’язують із Віктором МедведчукомТараса Козака, Василя Німченка і Нестора Шуфрича.

Два крила партії конфліктували між собою майже від створення партії. Управляли парламентською силою двоє співголів: Юрій Бойко та Олександр Вілкул, який представляє інтереси Ахметова.

Першим гучним «розірванням відносин» можна вважати демарш народного депутата Вадима Рабіновича з партії «Опозиційний блок» та створення власного політичного проекту «За життя»
Олександр Радчук

«Першим гучним «розірванням відносин» можна вважати демарш народного депутата Вадима Рабіновича з партії «Опозиційний блок» та створення власного політичного проекту «За життя», – зазначає політолог Олександр Радчук.

Хоча Рабінович досі є членом фракції «Опозиційного блоку». Разом із ним нову партію почав створювати інший член «Опоблоку» Євген Мураєв.

У липні цього року в партію «За життя» увійшов Віктор Медведчук.

Пізніше Мураєв вийшов з партії «За життя» та створив власну політичну силу «Наші».

Минулого року фракцію покинув Михайло Добкін. Він має власну політичну силу – «Християнські соціалісти». Свій проект, «Партію миру», має і Новинський.

У жовтні 2017 року Рабінович звинуватив Льовочкіна та Бойка в організації замаху на нього і підпалу його будинку.

Що далі?

Ті, що залишаться в «Опозиційному блоці», та «За життя – Опозиційна платформа» підуть паралельно, але окремо на вибори. Від останньої кандидатом на посаду президента буде Бойко, а від першої ймовірними кандидатами можуть бути Новинський або Вілкул, вважає Волгов.

Втім, політичний консультант припускає, що це роз’єднання може бути не тривалим.

Я зовсім не виключаю можливості того, що після того, як буде проведено аудит президентських виборів, нормальні люди, бізнесмени, знову сядуть за стіл переговорів і домовляться про утворення якоїсь єдиної структури
Микола Волгов

«Я зовсім не виключаю можливості того, що після того, як буде проведено аудит президентських виборів, нормальні люди, бізнесмени, знову сядуть за стіл переговорів і домовляться про утворення якоїсь єдиної структури», – каже Волгов.

Такої ж думки дотримується і політичний експерт Олександр Кочетков. Він переконаний, що бізнесмени поторгуються і знову зіллються.

«Після президентських виборів або після парламентських, вже в Раді, напевне, об’єднаються. Тому, що олігархи в нас вміють домовлятися, коли потрібно зберегти свою владу», – вважає Кочетков.

Співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко переконаний, що виключенням із фракції Бойка та Льовочкіна Ахметов «обнулив» перспективи першого вийти в другий тур. А це, за його словами, не вигідно для президента України Петра Порошенка.

«Порошенко, розуміючи, що йому в другому турі мало що світить, вирішив, що було б непогано, якби туди пройшов Юрій Бойко, який є зручним спаринг-партнером для Порошенка. Для цього Бойка почали пхати на всі канали, які перебувають у пулі Порошенківському, включно з Медведчуківськими «112 Україна» та «Newsone». Він (Ахметов – ред.) перекидає ту конструкцію, яку намагалися розкрутити Медведчук і Порошенко», – вважає Романенко.

На думку політичного експерта Олексія Мінакова, відсутність однієї консолідованої проросійської сили на парламентських виборах грає на користь проукраїнських сил. Втім, вважає він, на президентських виборах така ситуація є невигідною для Порошенка та лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Водночас Мінаков стверджує, що таке «подрібнення» проросійських сил зменшить їхній вплив на Україну.

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