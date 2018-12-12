«Комітет виборців України» назвав найменш продуктивних депутатів за чотири роки

Найменш продуктивним депутатом Верховної Ради за чотири роки є Євгеній Мураєв, повідомила громадська організація «Комітет виборців України».

Згідно з підрахунками активістів, за чотири роки він подав 160 проектів законів, жоден із яких не був прийнятий. У списку найменш продуктивних політиків також члени «Опозиційного блоку» Юрій Солод (подано 111/ прийнято 0), Олександр Вілкул (108/0), Дмитро Шпенов (81/0) та Дмитро Колєсніков (80/0).

У КВУ зазначили, що в Раді загалом є 48 політиків, які досі не стали авторами жодного прийнятого закону, серед них – Вадим Рабінович (53/0), Нестор Шуфрич (24/0), Віктор Шевченко (73/0), Сергій Ківалов (34/0), Михайло Добкін (6/0), Андрій Білецький (43/0) та Дмитро Ярош (12/0).

Водночас найбільш продуктивним депутатом Ради став член фракції БПП Гліб Загорій: за чотири роки кожен другий законопроект політика став законом (53/25).

Серед лідерів депутатських фракцій найпродуктивнішими є Артур Герасимов із БПП, 32% законопроектів якого стали законами (91/ 29). На другому місці Максим Бурбак із показником 26% (118/31), третій Олег Ляшко – 20% (269/54). Далі йдуть Олег Березюк – 18% (92/17), Юлія Тимошенко – 8% (102/8) і Вадим Новинський – 0% (15/0).