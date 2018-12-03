КВУ: лідери трьох фракцій пропустили 50% голосувань Ради за чотири роки

Лідери трьох парламентських фракцій: «Опозиційного блоку», «Батьківщини» і Радикальної партії, пропустили 50% голосувань у Верховній Раді за чотири роки її роботи, повідомляє Комітет виборців України.

Організація, яка проаналізувала роботу Верховної Ради 8-го скликання, нагадала, що за чотири роки у парламенті відбулося понад 15 тисяч голосувань.

«Із них Вадим Новинський («Опозиційний блок») взяв участь лише в 8% голосувань, пропустивши 14 тисяч голосувань… Юлія Тимошенко («Батьківщина») взяла участь в 26% голосувань (пропущено 11 тисяч голосувань)… Олег Ляшко (РПЛ) взяв участь в 51% голосувань, пропустивши 7 тисяч голосувань», – йдеться в повідомленні КВУ 3 грудня.

В інших голів фракцій показники голосувань вищі, однак також далекі від максимуму, заявляють в організації. Зокрема, голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк взяв участь у 72% голосувань, голова «Народного Фронту» Максим Бурбак – 72%, керівник фракції БПП Артур Герасимов – 81%.

Показники присутності на засіданнях Верховної Ради у лідерів фракцій є вищими, аніж показники їхніх голосувань, що свідчить про політизованість цього питання, кажуть у КВУ. Так, за даними письмової реєстрації Новинський був присутній на 73% засіданнях за чотири роки, Тимошенко – 79%, Ляшко – 85%, Березюк – 80%, Бурбак – 94%, Герасимов – 93%.

30 листопада у КВУ повідомляли, що лише 217 народних депутатів за чотири роки роботи Верховної Ради України 8-го скликання взяли участь принаймні у половині голосувань (натискали «за», «проти» чи «утримався»), тобто, голосували більш-менш систематично.

Парламентські вибори в Україні, на яких буде обраний склад Верховної Ради 9-го скликання, мають відбутися у жовтні 2019 року.