КВУ про чотири роки роботи Ради: реально голосує лише 217 депутатів

Лише 217 народних депутатів за чотири роки роботи Верховної Ради України 8-го скликання взяли участь принаймні у половині голосувань (натискали «за», «проти» чи «утримався»), тобто, голосували більш-менш систематично, повідомляє Комітет виборців України.

Організація проаналізувала участь народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради за чотири роки роботи парламенту.

У парламенті є кілька десятків політиків, які не голосують майже ніколи, кажуть у КВУ. Так, 21 народний депутат взяв участь лише в 5% голосувань Верховної Ради.

Натомість лідером за кількістю голосувань є Іван Спориш із БПП, який взяв участь в 99% голосувань, йдеться в повідомленні.

Найактивніше політики працювали на початку каденції, заявляють у КВУ. У 2014-2015 роках один депутат у середньому брав участь у 55% голосувань, у 2016-му – в 53%, у 2017-му – 41%, у 2018 – в 40%.

«У парламенті є кілька десятків «мертвих душ», які можуть вважатися депутатами лише умовно. Мова йде про політиків, які системно не беруть участі в голосуваннях Ради. При цьому, відповідно до закону, участь в голосуваннях є обов’язком народних депутатів. Значна частина політиків виправдовують свою бездіяльність перебуванням в опозиції. Однак вони мали б це доводити не ігноруванням голосувань, а голосуванням «проти», що є доступним для всіх народних депутатів»,– пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

Всього за чотири роки відбулося 15 тисяч голосувань.

Цього тижня схожий аналіз оприлюднила громадянська мережа «Опора». За її даними, 40 народних депутатів не голосували чи були відсутніми на понад 90% голосувань Верховної Ради 8-го скликання.

Парламентські вибори в Україні, на яких буде обраний склад Верховної Ради 9-го скликання, мають відбутися у жовтні 2019 року.