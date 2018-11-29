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30 Листопад 2018, Київ 00:05
Новини | Політика

Лише 84 депутати відвідали всі засідання Ради в листопаді – КВУ

КВУ: на всіх засіданнях були 45% депутатів

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Лише 84 депутати відвідали всі засідання Верховної Ради в листопаді, повідомила громадська організація «Комітет виборців України».

Згідно з підрахунками КВУ, за даними письмової реєстрації і якщо не враховувати дані позачергового засідання щодо воєнного стану, то на всіх засіданнях були 45% депутатів (188 із 422).

«Шість політиків не були зареєстровані на жодному засіданні. Це Євген Бакулін, В’ячеслав Константіновський, Вадим Кривохатько, Сергій Клюєв, Олександр Онищенко та Надія Савченко. У порівнянні із попередніми місяцями цей список дещо змінився. Так, на позачерговому засіданні ВР 26 листопада був зареєстрований Дмитро Ярош, який за весь час роботи ВР відвідав лише 3% засідань. До цього політик востаннє був у Раді 13 липня 2018 року», – завили в КВУ.

В організації зазначили, що «найбільше прогульників» – у групі «Воля народу», а найменше – у фракції «Радикальної партії Олега Ляшка».

За даними КВУ, у жовтні всі засідання Ради відвідали 157 народних депутатів.

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