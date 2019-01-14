«Громадянська позиція»: невідомі обстріляли автомобіль 2 працівників штабу Гриценка

У ніч з 13 на 14 січня невідомі обстріляли автомобіль двох співробітників центрального штабу лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка, повідомила прес-служба політсили.

У партії заявили, що мова йде про прес-секретаря «Європейської партії України» Юлії Підкурганної та головного редактора партійної газети В’ячеслава Калугіна.

«Юлія Підкурганна та В’ячеслав Калугін подружня пара, обоє працюють у штабі. Сталося це на житловому масиві Троєщина біля їхнього будинку. Зловмисники зробили 10 пострілів у лобове скло та кузов автомобіля, пробили колесо. На місце злочину викликали поліцію», – розповіли в «Громадянській позиції».

Радіо Свобода намагається отримати коментар у прес-службі поліції Києва.

12 січня Гриценко подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти.

Станом на 14 січня ЦВК зареєструвала п’ять кандидатів у президенти: екс-міністра екології і природних ресурсів Ігоря Шевченка, народного депутата Сергія Капліна, мера Львова Андрія Садового, екс-голову СБУ Валентина Наливайченка та професора Віталія Скоцика.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.