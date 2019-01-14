Поліція кваліфікує напад на працівників штабу Гриценка як «хуліганство»

Поліція Києва кваліфікує напад на працівників штабу лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка як «хуліганство».

За словами поліцейських, заявниця повідомила, що 12 січня близько 12-ї години вона припаркувала автомобіль по вулиці Вікентія Беретті в Деснянському районі Києва, а 14 січня помітила пошкодження лобового скла, дверей та порізане колесо.

«Правоохоронці оглянули транспортний засіб та виявили ушкодження на лобовому склі та на передніх правих дверцях, імовірно, від пневматичної зброї. Пошкоджене колесо на момент приїзду поліції заявниця встигла замінити», – заявили в поліції.

14 січня партія «Громадянська позиція» повідомила, що невідомі зробили 10 пострілів у лобове скло та кузов автомобіля двох співробітників центрального штабу Анатолія Гриценка, а також пробили колесо.

Гриценко подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти.

Станом на 14 січня ЦВК зареєструвала п’ять кандидатів у президенти: екс-міністра екології і природних ресурсів Ігоря Шевченка, народного депутата Сергія Капліна, мера Львова Андрія Садового, екс-голову СБУ Валентина Наливайченка та професора Віталія Скоцика.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.