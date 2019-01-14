Лідер «Авто Євро Сили» заявив, що братиме участь у виборах президента

Лідер громадської організації «Авто Євро Сила» Олег Ярошевич заявив, що братиме участь у виборах президента України.

«Я буду балотуватися як самовисуванець на президентських виборах цього року… Моє рішення було суто технічним, тому що ми не довели свою правоту, не зробили те, що потрібно для всіх українців, а це – у маленькому вигляді розмитнення, ми не довели його до крайньої межі. Для того, щоб це зробити більш правильно, довести до логічного завершення, потрібно мати важіль впливу», – сказав Ярошевич у своєму зверненні на сторінці «Авто Євро Сили» у Facebook.

Ярошевич очолював акції протесту автомобілів на «єврономерах». Вони вимагали зробити так, щоб розмитнення автомобіля обходилося не більше за третину від його вартості.

Станом на 14 січня ЦВК зареєструвала п’ять кандидатів у президенти: екс-міністра екології і природних ресурсів Ігоря Шевченка, народного депутата Сергія Капліна, мера Львова Андрія Садового, екс-голову СБУ Валентина Наливайченка та професора Віталія Скоцика.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.