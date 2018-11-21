Часткове блокування доріг відбувається в 6 областях – «Укравтодор»

У шести областях України відбуваються акції протесту з перекриттям доріг, інформує зранку 21 листопада Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор»).

За даними відомства, «акції протесту з частковим блокуванням руху автотранспорту» тривають у Волинській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях.

«Укравтодор» на своєму сайті оприлюднив точний перелік місць, де станом на 7:30 частково перекриті дороги:

Волинська область: автодорога М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, км 140+300 (село Княгининок Луцького району);

Львівська область: автодорога М-06 Київ – Чоп, 500+900 (село Старий Милятин Буського району) і км 585+900 (село Розвадів Миколаївського р.-ну);

Одеська область: автодорога М-05 Київ – Одеса, км 450+500;

Тернопільська область: автодорога М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 154;

Хмельницька область: автодороги Н-03 Житомир – Чернівці, км 285+432 (село Смотрич, Кам’янець-Подільського району) і Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів, км 249+320 (Шепетівка).

На Черкащині з 19 листопада триває акція протесту жителів міста Сміла на трасі Київ – Знам’янка. «Вимоги протестувальників – незгода з встановленими тарифами на газопостачання в місті Сміла», – ідеться в повідомленні «Укравтодору».

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Водночас, за даними «Укравтодору», активісти ГО «Авто Євро Сила» завершили акції протесту, що супроводжувались перекриттям доріг у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Рівненській, Харківській і Черкаській областях.

20 листопада в Україні власники автомобілів на «єврономерах» розпочали безстрокову акцію непокори. Вони вимагають зробити так, щоб розмитнення автомобіля обходилося не більше за третину від його вартості. Акції відбуваються по всій країні, часто їхніми складовими є перекриття доріг.

Нещодавно парламент ухвалив закон, який значно зменшує витрати на акцизний податок – втім, не для старих автівок, що не влаштовує протестувальників.

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