Депутати щодо протесту водіїв на «євробляхах»: ті, хто голосував «за»

Зробити так, щоб розмитнення автомобіля обходилося не більше від третини від його вартості – такі вимоги висловлюють учасники протесту на «євробляхах». Акції відбуваються по всій країні і, до того ж, часто їхніми складовими є перекриття доріг. Нещодавно парламент ухвалив закон, який значно зменшує витрати на акцизний податок – втім, не для старих автівок, що не влаштовує протестувальників. Тож який вихід і чи можуть щось змінити безстрокові акції протесту?

Щодо тих вимог, які висувають протестувальники, багато написано. Й самі вони охоче виступають в телевізійних програмах та дають коментарі. Та чи може це якимось чином вплинути на те рішення, яке вже було ухвалене і над яким так довго працювали?

8 листопада 250 депутатів проголосували за нові ставки і принципи розмитнення авто. Проти проголосували лише двоє. Решта – або були відсутні, або утрималися, або не голосували.

Радіо Свобода звернулося до тих депутатів, які голосували «за» законопроект, щоб дізнатися, які можливі варіанти подальшого компромісу із вулицею і чи можливі взагалі.

Ніна Южаніна, депутат від «Блоку Петра Порошенка», голова комітету з питань податкової та митної політики (авторка ухвалених законів):

На сьогодні все зроблено, закони наберуть чинності і очікувати чогось іншого не варто

– Вчора було ще 40%, сьогодні вже третина вартості… (такі вимоги висували протестувальники щодо розміру сум розмитнення – ред.). Це вже не вимоги, а кому що в голову «збрело», той те і видумує. Переважна більшість уже вивчає порядок розмитнення і думає над тим, які документи треба для розмитнення. А виходити на вулиці вже настільки нелогічно, що ті, хто вийшов, підривають власний авторитет.

Зараз на розгляді в комітеті є постанови про скасування рішення парламенту. Сподіваюсь, що після винесення їх у зал вони не будуть підтримані, і ухвалені раніше закони будуть спрямовані на підпис президентові.

Замість мітингів треба думати про розмитнення і дбати про те, щоб усі люди могли виконати процедури, передбачені законодавством

Все, що можна було зробити за 2,5 роки, ми зробили – це десятий нейтральний варіант, який ми обговорили та погодили на всіх етапах у комітеті з усіма учасниками робочих груп, до яких входили і представники «Автоєвросили».

Після прийняття закону у першому читанні до другого читання значно знижена ставка акцизного податку на перехідний тимчасовий період у 90 днів після набуття чинності закону. Тому говорити про те, що активістів «не почули», – це абсолютна неправда, це викривлення інформації.

Замість мітингів треба думати про розмитнення і дбати про те, щоб усі люди могли виконати процедури, передбачені законодавством. Саме в цьому має полягати допомога громадського об’єднання «Автоєвросила».

Варіант є: реєстрація нової законодавчої ініціативи, реєстрація в парламенті, проходження всіх етапів прийняття. Тільки таким чином я бачу вихід зі становища, якщо б вони дійсно опікувалися інакшим рішенням, в інший спосіб.

На сьогодні все зроблено, закони наберуть чинності і очікувати чогось іншого не варто.

Тетяна Острікова, депутат від «Самопомочі» (комітет з питань податкової та митної політики):

Це, дійсно, не манна небесна, але ж Верховна Рада і не обіцяла врахувати всі вимоги і піти на поводі в якоїсь однієї групи людей

– Ухвалений законопроект є збалансованим і спрямованим на зниження вартості розмитнення для всіх і кожного громадянина України.

Парламент не може ухвалювати законопроекти для якоїсь окремої групи людей, хоча і дуже організованих та активних.

Ми ухвалюємо закони, виходячи з інтересів різних груп: і тих, хто ходить пішки, і тих, хто їздить громадським транспортом, і тих, хто купив машину і сплатив усі податки в Україні, і тих, хто лише хоче придбати транспортний засіб.

Враховуючи баланс між усіма цими верствами населення, Верховна Рада ухвалила рішення таке, яке ухвалила. Це перший крок! Це, дійсно, не манна небесна, але ж Верховна Рада і не обіцяла врахувати всі вимоги і піти на поводі в якоїсь однієї групи людей.

За моїми особистими відчуттями – мої колеги не будуть ухвалювати рішення під тиском

Ми проголосували за істотне зниження акцизу. Це частково збіглося з тим, що просили користувачі автомобілів на іноземній реєстрації. Зокрема, вони просили про скасування еко-стандартів – вони скасовані, вони просили про зниження акцизів для всіх громадян, не лише для них – вони знижені.

Розмитнення у принципі не може складати 30% від вартості автомобіля, тому що в нас є ПДВ – 20%, є мито – 10%, це вже 30%, і вони ніколи не вимагали скасувати ані ПДВ, ані мито. Більше того, скасувати мито ми не можемо, бо це наші зобов’язання за Угодою про асоціацію з ЄС, згідно з якою мито (на авта з ЄС – ред.) щороку знижується на кілька відсоткових пунктів і врешті зведеться до нуля.

Є кілька варіантів:

Можна просити президента накласти вето. Зареєстровані петиції про це, але в них немає великої кількості голосів. Щоб депутати, які представляють саме таких водіїв машин: дизельних, з великими двигунами і старих – подали законопроект про ще більше зниження акцизів.

Є варіант тиснути на Верховну Раду, але, за моїми особистими відчуттями, – мої колеги не будуть ухвалювати рішення під тиском.

Микола Княжицький, депутат від «Народного фронту»:

Звичайно, ми маємо йти на компроміси. Ухваливши цей законопроект, знизивши податки, ми і пішли на компроміс

– Ухвалений законопроект якраз задовольняє всіх осіб. Дуже багато людей не хотіли за нього голосувати, навіть за той, який був ухвалений, навіть з екологічних міркувань, бо законопроект по суті дозволяє експлуатацію в Україні автомобілів з двигунами, які за нормою викидів давно заборонені в усіх європейських країнах.

Ми, звичайно, можемо наплювати на наше здоров’я і майбутнє здоров’я наших дітей, подумати про те, що ми хочемо купувати машини за 500 чи за 1000 доларів, тому що в нас скрутна економічна ситуація, але як мінімум такий підхід є суперечливим.

Я голосував за цей законопроект, тому що справді вважав його компромісним і тому що таким було рішення фракції. Я безпосередньо не працював над цим законопроектом.

Нинішній протест, чесно кажучи, вважаю звичайною політичною спекуляцією і навіть певною мірою «шаріковщиною» після того, як ті люди накинулися на мого колегу депутата Савку, військового офіцера, який менш ніж місяць перебував у парламенті, бо приїхав до парламенту прямо з фронту і прийшов з тими людьми поговорити, а вони навіть чути його не хотіли. Тож що говорити вже про те, що вони захочуть почути представників іншої частини суспільства, які мають іншу точку зору?

Звичайно, ми маємо йти на компроміси. Ухваливши цей законопроект, знизивши податки, ми і пішли на компроміс.