Як я обиратиму президента? Відповідає молодь із Донбасу

Анастасія Король

Донбас.Реалії

Вибори президента-2019, призначені на 31 березня, стануть можливістю вперше скористатись правом голосу тисячам юних українців, вагома частина яких живе зі статусом внутрішньо переміщеної особи. Чи планує голосувати ця частина молоді та за якими критеріями обиратиме кандидата? Про це Радіо Свобода запитало студентів із міст сходу та тих, які переїхали з окупованих територій.

Мій голос має цінність

​Юлія, Ровеньки, (окупована частина Луганської області): Думаю, голосуватиму. Вважаю, що мій голос має цінність, і я хочу впливати ним на майбутнє своєї держави. Обираю за програмою передвиборчою, з репутацією незаплямованою, за освітою і минулими вчинки в політиці.

Евеліна, Слов'янськ (підконтрольна Києву частина Донецької області): Обов'язково піду, це навіть не обговорюється. Навіть якщо перелік кандидатів не зовсім мене влаштовує, все одно виберу людину, програма якої мені найбільше імпонує. Щоб використати свій шанс вплинути на долю країни. Керуватимуся виключно програмою, але важливий також внутрішній стержень людини.

Вікторія, Донецьк (окупована частина Донеччини): Піду, тому що вважаю, що мушу виконати свій громадянський обов’язок і ввести свій голос до вибору майбутнього президента. Буду обирати, спираючись на те, що вже зробив кандидат, а не на те, що він обіцяє у своїй кампанії.

Просто вважаю це обов'язком

​Єлизавета, Курахове (підконтрольна Україні частина Донецької області): Піду. Чому? Швидше за все, просто вважаю це обов'язком. Кандидата обиратиму за принципом того, що думаю про його політичну діяльність і програму.

Поліна, Луганськ (окупована частина Луганщини): Ще не вирішила. Просто ще не обрала, за кого буду голосувати. Якщо буду сумніватись у всіх, то просто не піду на вибори. Але думаю, що обирати треба, зважаючи на те, чи хороша у нього передвиборча програма, зробив він щось вже для країни чи поки лише обіцянки.

​

Олеся, Донецьк (окупована частина Донеччини): Піду. Це – громадянський обов'язок. Звичайно, детально ознайомилася із біографією кожного кандидата, його політичною діяльністю протягом всіх років.​

Васеліса, Донецьк (окупована частина Донеччини): Так, я піду. Тому що це – моє право обирати президента і обов'язок кожного громадянина. Вважаю, що, незалежно від того, за кого ти голосуєш, важливо прийти й зробити свій вибір як сумлінній людині. Щодо критеріїв вибору, то, мабуть, поки що важко сказати, адже не всі кандидати досі відомі та представили свою програму. Швидше за все, обиратиму того, хто стане найбільш переконливим та точним у своїх висловлюваннях, матиме точні плани та їхні дедлайни, а не буде популістом, не розводитиме демагогію та пропонувати захмарні цілі.

Щоб мати право критикувати владу, вимагати певних кроків, необхідно в першу чергу брати участь у виборах

​Ірина, Костянтинівка (підконтрольна Києву частина Донецької області): Звичайно, піду. Для того, щоб мати право критикувати владу, вимагати певних кроків, необхідно в першу чергу брати участь у виборах. Таким чином ми відповідальні за ситуацію в країні. Про критерії сказати трохи складніше. Для початку хотілося б ознайомитись з передвиборчими програмами і зрозуміти, наскільки їхні обіцянки можливі до виконання. Так само важлива репутація кожного в політиці, бізнесі.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

​​​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)