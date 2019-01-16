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Многие граждане Украины, живущие на неподконтрольных территориях и переселенцы готовы голосовать на выборах президента Украины, однако не все знают, как это сделать. Люди верят в любой шанс скорейшего завершения противостояния. Теперь они рассчитывают, что именно после выборов главы государства, жизнь в Украине изменится к лучшему, а конфликт завершится.

Жители Донбасса верят, что после выборов президента ситуация на Востоке Украины может измениться. Однако далеко не все знают, как выразить поддержку своему кандидату. Николай из Луганска считает, что не сможет проголосовать, поскольку не оформлял себе статус переселенца, да и ехать на подконтрольную территорию слишком долго и хлопотно. С мужчиной мы разговорились на контрольном пункте въезда-выезда «Майорское».

«Я не переселенец, не зарегистрирован здесь нигде, я житель Луганска, поэтому я не смогу физически участвовать. Там еще и регистрацию дополнительную какую-то в участковой комиссии проходить надо, да и ехать для этого специально из Луганска очень долго и сложно», – делится мыслями мужчина.

Дончанка Елена вообще не знала, что переселенцы и жители неподконтрольных территорий смогут принять участие в голосовании.

«А разве нам дадут право голоса? Мы не слышали о такой возможности», – удивляется женщина.

А вот ее земляк – пенсионер Игорь – не только разузнал, как ему отдать свой голос, но и даже определился в своих симпатиях.

А я давно разузнал, что делать, чтобы проголосовать, я думаю, что мы с семьей поедем. Я точно поеду на выборы

«А я давно разузнал, что делать, чтобы проголосовать, я думаю, что мы с семьей поедем. Я точно поеду на выборы. Я за сильных буду голосовать. За тех людей, которые знают языки, знают политику, учились хорошо, и не гнут матюги», – уверенно говорит пенсионер.

Переселенцам и жителям неподконтрольных территорий, чтобы принять участие в голосовании, необходимо заранее подать заявление в удобную для них участковую избирательную комиссию о смене места голосования и получить соответствующее одноразовое удостоверение, которое дает право проголосовать на указанном избирательном участке. Сделать это необходимо не позднее, чем за 5 дней до голосования. Переселенка из Ясиноватой Анастасия Прокопенко не стала тянуть и уже сейчас оформила все документы за несколько минут.

Нам важно иметь отношение к будущему своей страны

«Я ощущаю ответственность как гражданка Украины за то, что происходит. Когда кто-то говорит, что выборы не имеют какого-то значения, что за нас уже все решили, то это неправда, мы должны понимать, что каждый голос имеет значение и каждый голос может перевесить эти чаши весов и изменить вообще направление развития Украины. Нам важно иметь отношение к будущему своей страны», – говорит Анастасия Прокопенко.

Эксперты, в свою очередь, считают, что в этот раз государство сделало многое для упрощения процедуры голосования для переселенцев и жителей неподконтрольных регионов.

Все довольно просто и эффективно

«Весь этот механизм работает и не забирает много времени. Все довольно просто и эффективно. Я не вижу больших ограничений для тех, кто хочет проголосовать. Нет таких вещей, которые не дали бы возможность людям принять участие в голосовании. Воспользуются они ею или нет, это уже другой вопрос, но возможность такая есть, и она довольно простая», – заявляет советник по делам внутренне-перемещенных лиц Александр Ворошков.

В то же время, есть вероятность того, что не везде на подконтрольной правительству территории выборы могут состояться. По данным гражданской сети «Опора», активисты которой следят за избирательным процессом в Украине, Донецкая облгосадминистрация еще не подала отчет в Центризбирком о возможности проведения выборов в Донецкой области. Чиновникам, якобы не хватило времени изучить обстановку в области, и они попросили дополнительные две недели, которые истекли вчера.

«Мы надеемся на максимально объективную оценку и решения со стороны государственной администрации и на то, что они использовали отведенное время на посещение всех территорий. Мы, со своей стороны, можем только рассчитывать на объективность и достоверность соответствующих рекомендаций для Центральной избирательной комиссии со стороны областной государственной администрации»,– рассказывает спикер гражданской сети «Опора» в Донецкой области Светлана Агаджанян.

В любом случае массового приезда граждан Украины из неподконтрольной территории для голосования на выборах весной этого года, говорят эксперты, ждать не приходится. Ведь такое путешествие стоит немалых денег, времени и сил.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)