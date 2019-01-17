Дата висунення Тимошенко і Порошенка результатів виборів не визначатиме – експерт

Повідомлення про те, що колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко партія «Батьківщина», лідером якої вона є, офіційно висуватиме кандидатом у президенти України нібито у День соборності, 22 січня, коли такі ж дії начебто планував і «штаб» чинного президента України Петра Порошенка, розійшлося інформпростором. Мали попит і повідомлення, що через такий збіг у Порошенка вирішили висунення (чи заяву про похід на вибори) перенести на пізнішу дату. Але ні такі версії із неназваних джерел, ні навіть самі дати висування не стануть вирішальними для успіху того чи іншого кандидата на виборах цього року, зазначають фахівці.

Є перелік технічних кроків, якого кандидатам на виборах є сенс дотримуватися. Вдала дата висунення чи подачі документів на реєстрацію у виборчу комісію – одна з цього списку, зауважує в розмові з Радіо Свобода політтехнолог Катерина Одарченко. Але, уточнює вона, правильно вирахувати таку дату не так просто. Так деякі кандидати поспішили і спробували створити інформаційний привід одразу ж після Нового року.

Але подача документів до ЦВК в перших числах січня була приречена пройти повз увагу більшості виборців, які на той момент просто святкували, наводить Одарченко приклад недостатньо фахового підходу до передвиборчої кампанії.

Надання символізму даті – корисна річ. Тим більше, що люди у нас і гороскопи читають

«Кандидати, які мають потужні офіси та структури, обрали інші дати висунення. Наприклад, Юлія Тимошенко. У неї буде висунення 22 січня – у День соборності. По-перше, це символічно, в цей день логічно говорити про єднання країни. По-друге, люди вже вийшли зі святкового циклу і більше звертають увагу на медійні джерела, які говорять про кандидатів у президенти. Вдалий час висунення чи подачі документів до ЦВК має значення з точки зору медіа, поширення цієї інформації. Але і надання символізму даті – теж корисна річ. Тим більше, що люди у нас надають значення символам, зрештою, і гороскопи читають», – нагадує експерт.

Поява перед виборцями в Новий рік вигідною могла бути лише для Володимира Зеленського, адже українці звикли бачити його у свята в телевізорі. Утім, навряд чи такий хід гарантує йому успіх на президентських виборах. Швидше, вирішуватиме те, чи вдасться Зеленському довести виборцю свою компетентність, зазначає політтехнолог Катерина Одарченко.

Другорядні «фішечки»

Вибір дати висунення чи подачі документів до ЦВК є одним з багатьох елементів комунікації політика з виборцем. Через вибір дати можна донести до аудиторії якісь смисли та привернути увагу до себе. Але під час голосування виборці навряд чи враховуватимуть дату висування кандидата, зазначає у коментарі для Радіо Свобода політтехнолог Сергій Гайдай.

Обрати вигідну дату – це один з методів привернення уваги. Але ці «фішечки» другорядні

«Чи є сенс у тому, щоб коли ти реєструєшся кандидатом, то це помітили? Створити з цього подію? Звісно, є. Кандидату потрібно, щоб виборці це помітили. Обрати вигідну дату – це, звісно, один з методів привернення уваги. Але ці «фішечки» другорядні. Значно важливішим у будь-яких виборах є зовсім інші речі: як відбуватиметься решта кампанії, позиція кандидата, що несе кандидат, на кого він розраховує, який основний меседж він буде робити і чи дійсно він здатен зробити те, про що говорить», – каже фахівець.

Вирішальний ресурс

Відсутність у кампанії фаворита, якому гарантована перемога, невеликий розрив між рейтингами кандидатів першої п’ятірки змушує учасників президентських перегонів цього року використовувати максимально усі можливості. Тому і вирішальними будуть можливості. Найбільше шансів на перемогу дає не дата висунення, а наявність ресурсу і готовність вкласти цей ресурс у виборчу кампанію, наголошує політтехнолог Олексій Голобуцький.

А Порошенка і Тимошенко виборці вже так добре знають, що навряд чи тут має значення дата висунення

«Є певний набір кроків, які треба зробити. Можна й не зробити, але, можливо, доведеться собі докоряти, що не зробив. Тому кандидати намагаються використовувати усі можливі дати, вітати виборців зі святами. Але неможливо вирахувати більш-менш точно, чи це «зіграє», тим більше на президентських виборах. Тут виграє лише одна людина і навряд чи завдяки тому, що обрала вдалу дату для висунення. Навіть щодо Зеленського – цікавий, звісно, хід, але може виявитися, що людям все ж був більш цікавий Новий рік, а не кандидат. А Порошенка і Тимошенко виборці вже так добре знають, що навряд чи тут має значення дата висунення. Переможе той, хто залучить максимальні ресурси», – говорить експерт.

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За словами Олексія Голобуцького, оцінити наскільки вдалим був початок кампанії кожного з кандидатів у президенти можна буде лише у середині лютого цього року. Після того, як стануть відомі усі прізвища, що потрапляють у виборчій бюлетень, соціологи зможуть більш чітко виміряти рейтинги учасників перегонів.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року.

Передвиборна кампанія почалася 31 грудня.

Станом на 15 січня ЦВК зареєструвала вісім кандидатів у президенти.

До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.