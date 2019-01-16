Конгрес українців Канади попередив Оттаву про загрозу російської пропаганди під час виборів 2019 року

Конгрес українців Канади попередив Оттаву про загрозу російської пропаганди під час канадських парламентських виборів 2019 року.

«Наклепницькі та ексцентричні заяви, які поширюються через російські урядові медіа проти Канади, показують глибину, на яку опуститься російський режим, щоб атакувати країни та об’єднання, які підтримують Україну перед обличчям п’ятирічної російської агресивної війни проти України», – заявив голова Конгресу Ігор Михальчишин.

Він згадав про сюжет канадського суспільного мовника CBC від 15 січня, у якому журналісти розповідають, як російське телебачення стверджує, що нібито прихильники нацизму українці впливають на роботу канадського уряду.

«Сюжет CBC розкриває підступну пропагандистську кампанію російського уряду проти Канади та української громади в Канаді. Очевидно, міцна підтримка Канадою України вбачається як загроза російським режимом, який вдирається в суверенні держави, катує та вбиває політичних опонентів та намагається підірвати заснований на правилах міжнародний порядок», – заявив голова Конгресу Ігор Михальчишин.

Парламентські вибори в Канаді заплановані на 21 жовтня 2019 року.

Відносини між Москвою і країнами Заходу загострилися після анексії Росією українського півострову Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі.