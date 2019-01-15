27 правил висвітлення виборів від Радіо Свобода

31 березня в Україні пройдуть вибори президента України. Задовго до надзвичайно важливого для країни волевиявлення з’явилися застереження про можливий зовнішній вплив на ці вибори, а також високий ризик маніпуляцій у ЗМІ протягом виборчої кампанії. Місія Радіо Свобода полягає у просуванні демократичних цінностей та інститутів, редакція віддана принципам незалежної журналістики, тому пропонує читачам ознайомитися з правилами, за якими вона висвітлює виборчий процес в Україні.

1. Ми не підтримуємо жодного з кандидатів. Ми не критикуємо жодного з них. Ми надаємо рівні можливості для висловлення. Ми можемо заручитися довірою нашої аудиторії лише шляхом неупередженості.

2. Ми не намагаємось збалансувати упередженість провладних ЗМІ, презентуючи лише те, чого там немає. Баланс у новинах повинен бути присутнім в радіо- та відео- трансляціях, а також на веб-сайті. Не наша місія врівноважувати упередженість провладних ЗМІ, лише повідомляючи про позицію іншої сторони. Це не наша робота – висвітлювати вибори на користь опозиції у тій чи іншій країні. Проте, роль Радіо Свобода полягає у перевірці фактів і спростуванні фейків.

3. Ми заохочуємо розслідувальну журналістику.

4. Редакція повинна дотримуватися балансу у висвітленні виборів. Інформуючи про події, пов’язані із виборами, репортер може бути не в змозі збалансувати ту чи іншу історію. У таких випадках редакція повинна забезпечити збалансованість загального висвітлення.

5. Представникам міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ, Ради Європи тощо) треба надавати можливість висловлюватися щодо чутливих питань до і під час виборів. Незалежним експертам та міжнародним спостерігачам також слід надавати ефірний час для того, щоби вони могли критично проаналізувати виборчий процес та результати виборів.

6. Ми повинні надзвичайно прискіпливо ставитися до джерел нашої інформації. Ми не повинні дозволяти, щоби нами маніпулювати або зловживали. Час виборів часто характеризується маніпуляцією з інформацією, що на ділі є дезінформацією.

7. Ми повинні продовжувати підтримувати максимальний рівень балансу. Якщо під час програми представлено позицію лише однієї сторони, ми повинні компенсувати відсутність іншої сторони, представляючи також і її погляди.

8. Ми не дозволяємо гостям ображати один одного під час наших програм. Жоден кандидат в ефірі не може звинувачувати, навішувати ярлики або іншим чином нападати на іншого кандидата. Якщо зловживання відбувається через збіг обставин, кандидатові, на якого напали, слід надати право на відповідь, або модератор повинен нагадати слухачам/глядачам про ці правила. У випадку, якщо навішування ярликів відбувається під час програми з боку аудиторії, модератори повинні негайно реагувати на необґрунтовані ярлики.

9. При проведенні інтерв’ю будьте спокійними і критично слухайте тих, в кого берете інтерв’ю. Під час інтерв’ю чи написання текстів зосереджуйтесь на основному змісті/суті кампанії кандидатів і партій, а не на емоційних питаннях, які вони викликають.

10. Ми не транслюємо та не публікуємо мову ненависті.

11. Для повноти висвітлення ситуації в країні ми повинні збільшити висвітлення регіональних подій, пов’язаних із передвиборчою агітацією.

12. Ми повинні надати кожному кандидату однаковий ефірний час, коли це можливо. Якщо кількість зареєстрованих кандидатів унеможливлює це, Радіо Свобода повинна забезпечити справедливе і збалансоване висвітлення виборів.

13. Транслюючи перебіг виборів у межах тих самих програмних сегментів, Радіо Свобода самостійно має їх балансувати. Ми використовуємо ті ж спеціальні виборчі джингли і відео-бампери, щоб представити і завершити кожен блок висвітлення виборів.

14. До і під час висвітлення кампанії Радіо Свобода повинна інформувати свою аудиторію про ключові пункти правил висвітлення виборів, встановлені для RFE/RL. Радіо Свобода також рекомендується інформувати самих кандидатів або політичні партії про ці правила.

15. Під час передвиборчого періоду у випусках новин ми повинні уникати таких чутливих питань, як релігія тощо. Завжди обговорюйте гарячі питання в програмі, а не у випусках новин, дайте експертам говорити, і кидайте виклик кандидатам. НІКОЛИ не втрачайте можливість критично обговорити з кандидатом чутливі теми.

16. Використовуйте одних і тих самих модераторів або редакторів новин для висвітлення передвиборчої кампанії. Рекомендується мати одну особу, відповідальну за все висвітлення виборів. Наявність однієї відповідальної особи допомагає зміцнити редакційний контроль і дотримуватися принципів висвітлення виборів.

17. Будьте обережні, коли маєте інтерв’ю в прямому ефірі з кандидатами у президенти, тому що вони можуть зловживати можливостями прямого ефіру на свою власну користь, і, таким чином, використовувати Радіо Свобода як платформу для того, проти чого ми виступаємо. Якщо ви зіткнулися з таким зловживанням можливостей прямого ефіру, будьте готові реагувати, цитуючи редакційну політику RFE/RL щодо мови ненависті, дифамації та інших «червоних ліній».

18. Важливо використовувати відповідні слова, коли йдеться про кандидатів у президенти (наприклад Порошенко як президент і як кандидат… тощо).

19. НІКОЛИ не використовуйте етнічну приналежність при обговоренні кандидата (наприклад: «кандидат-мусульманин», кандидат, що є «етнічним росіянином чи євреєм»…). Якщо згадується етнічна приналежність, вона не повинна бути єдиним ідентифікатором політика.

20. НІКОЛИ не інформуйте про кількість присутніх на різних виборчих мітингах, якщо цю кількість надає лише та сторона, яка їх проводить. ЗАВЖДИ звертайтеся до інших джерел з цього питання. Якщо немає інших доступних джерел, НЕ повідомляйте про кількість тих, хто відвідав такий мітинг.

21. Уникайте інформування про результати соціологічних передвиборчих опитувань у новинах. Передвиборчі опитування часто перебувають під впливом різних зацікавлених груп і служать інтересам цих груп.

22. Будьте спокійні, вилучіть емоції, будьте дисципліновані і зосередьтеся на важливості/доречності предмета, а не на емоціях навколо нього.

23. Уникайте використання певних оціночних прикметників – «величезний» мітинг, «відмінна» промова тощо. Ми не відповідаємо за визначення того, що є великим, відмінним, поганим тощо.

24. НІКОЛИ не використовуйте займенники «ми» і «наш» у висвітленні. Якщо ви їх використовуєте, ви можете бути ідентифікованими політичною групою, яка бере участь у виборах. Якщо ви звітуєте з засідання і повідомляєте, що «наша позиція була...», ви знову ж таки ототожнюєте себе з представниками, які з цим погоджуються. Наприклад, опозиція може мати іншу точку зору.

25. НІКОЛИ не відповідайте на звинувачення в упередженості або фаворитизмі, які кандидати можуть вам пред’явити, поки ви не звернетеся до відповідного регіонального директора RFE/RL.

26. Завжди готуйте детальні статистичні дані про ваші виборчі програми, наприклад, скільки хвилин ефірного часу ви дали кожному кандидату.

27. Висвітлення виборчої кампанії у соціальних мережах також має керуватися вищезазначеними принципами об’єктивності, неупередженості і збалансованості.

Автор: головний редактор RFE/RL Ненад Пеїч