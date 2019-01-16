У 2019 році поліція отримала 47 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства, розповів речник Національної поліції України Ярослав Тракало у Facebook.

«Більшість з них стосуються відсутності на агітаційній продукції інформації, передбаченої законом: відомостей про установу, що здійснила друк, тираж тощо. Ці факти кваліфікуватимуться за статтею 212-13 Кодексу України про адмінправопорушення», – написав Тракало.

Він додав, що за порушення виборчого законодавства у 2014-2015 роках засудили 81 особу, ще близько 120 кримінальних проваджень перебувають на розгляді в судах.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. Станом на 15 січня ЦВК зареєструвала вісім кандидатів у президенти.

Восени в Україні мають відбутися парламентські вибори.