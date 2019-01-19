Після розслідування «Схем» Зеленський зрештою визнав, що має кінобізнес в Росії

Володимир Зеленський, який має намір балотуватися в президенти, підтвердив, що він через кіпрську фірму володіє разом з бізнес-партнерами трьома російськими кінокомпаніями, одна з яких навіть перемогла в конкурсі на отримання коштів від мінкульту Росії – про цей російський бізнес шоумена журналісти «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») розповіли в розслідуванні «Зелена родина ру». Раніше в інтерв’ю він заявляв, що закрив свій бізнес у Росії у 2014 році.

«Наша компанія володіє акціями тієї компанії. Це правда», – сказав Володимир Зеленський під час інтерв’ю виданню «Українська правда».

Крім того, він заявив, що компанію «Грин Филмс», яка перемогла в конкурсі на отримання коштів з російського держбюджету, передали в управління. Тож, за його словами, цю заявку на отримання російського фінансування подавали «ті, хто займається цією компанією» в РФ.

«Зеленський в інтерв’ю УП не лише зрештою підтвердив дані з нашого розслідування, але і визнав, що його кінокомпанія подавалась на конкурс російського Мінкульту на фінансування своєї кінострічки з бюджету Росії. Це було у 2017 році. Таким чином він сам спростував тезу про те, що його продакшн там фільмів після 2014 більше не знімає, а тільки збирає роялті за попередні роки», – зазначила головред програми «Схеми» Наталка Седлецька.​

За словами Зеленського, «Квартал 95» отримує роялті від усього продукту, що був вироблений до 2014 року. Але вийти із засновників російської компанії він не може, бо пов’язаний довгостроковими контрактами.

«Проект «Свати» був укладений до того, як у нас почалася війна з Росією. Контракт укладено на 10 років. Як я можу закрити цю компанію? Контракт до 21-го року. З 11-го до 21-го року ми отримуємо роялті від «Сватів». Ми отримуємо ці гроші. Так що ж нам зробити? Подарувати їх росіянам? Ні», – пояснює шоумен.

Утім, як зазначає Зеленський, він нібито знайшов вирішення цієї ситуації і планує найближчим часом вийти зі складу засновників кіпрської компанії.

Раніше «Схеми» встановили, що у Володимира Зеленського досі існує кінобізнес на території Росії, хоча він запевняв, що закрив його ще у 2014 році.

Журналісти знайшли три російські компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновником усіх трьох є кіпрська компанія Green Family Ltd. Ця ж компанія є співзасновницею ТОВ «Квартал 95» в Україні, а її кінцевими бенефіціарами вказані Володимир Зеленський, його бізнес-партнери Андрій Яковлев, Борис і Сергій Шефіри і соратник Ігоря Коломойського Тімур Міндіч.

​Найбільш успішною серед них є «Грин Филмс». За даними Федеральної служби державної статистики Росії, у 2014 році розмір грошових надходжень на рахунки «Грин Филмс» склав понад 340 мільйонів рублів, у 2015-му – близько 208 мільйонів, у 2016-му – трохи більше ніж 123 мільйони рублів.

У 2017 році розмір надходжень «Грин Филмс» зріс до до майже 180 мільйонів. Серед них від оренди, роялті, ліцензійних платежів – близько 143 мільйонів рублів.

​Компанія «Грин Филмс» не лише досі працює в Москві, але й взяла участь та успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії.

Наприкінці грудня 2018 року Володимир Зеленський у інтерв’ю журналістові Дмитрові Гордону заявив, що останній фільм «кварталівці» робили із російськими колегами у 2012 році. «Останній фільм, який ми робили з російськими колегами, значить, у 2012 році, а в ефір він виходив в 2014-му», – заявив Зеленський, пізніше додавши, що «припинилося все за взаємною «симпатією».

«​У нас був офіс в Москві. Це все було до 14-го року. Ми закрили бізнес, який приносив дуже багато»​, –​ розповів він в інтерв’ю Гордонові.

Питання щодо діяльності кінобізнесу на території Росії журналістам «Схем» вдалось поставити Володимиру Зеленському напряму, біля його офісу у Києві. На що він відповів: «Ну і працюйте з ними. Я з ними не працюю. Успіхів вам». На уточнювальне питання щодо державних субсидій із російського бюджету на виробництво кінострічки, бізнесу в РФ він відповів: «Ви кажете неправду».

Згодом його прес-служба надіслала «Схемам» письмовий коментар, у якому зазначила: «Протягом багатьох років Володимир Зеленський будував міжнародний бізнес у галузі виробництва аудіовізуального контенту, тому є і компанії, є і нерухомість, і інші активи, і не тільки в зазначених вами юрисдикціях; є і в Італії, і в Великій Британії тощо. (…) Студія «Квартал 95», усвідомлюючи ситуацію, сьогодні ніяких продуктів на території Російської Федерації не виробляє».

А вже на наступний день після виходу розслідування «Схем» Володимир Зеленський у відеозвернені вибачився перед журналістами за свою реакцію на запитання і частково прокоментував інформацію щодо бізнесу в Росії – оминувши питання щодо кіпрської фірми та перемоги компанії «Грин Филмс» у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії.