Радіо Свобода Daily: Зеленський прокоментував розслідування «Схем» щодо його бізнесу в Росії

Зеленський вибачився перед «Схемами»

Шоумен Володимир Зеленський, який заявив про свій намір брати участь у виборах президента України, у відеозвернені вибачився перед журналістами «Схем» за свою реакцію на запитання і частково прокоментував інформацію щодо його бізнесу в Росії, про який журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») розповіли у розслідуванні «Зелена родина ру». При цьому він ніяк не прокоментував інформацію щодо кіпрської фірми, через яку йому і його бізнес-партнерам належать кінокомпанії в Росії. Якщо ви ще не бачили це розслідування, то ось посилання.

Ми також зібрали реакції соцмереж на сюжет «Схем» та вибачення Зеленського.

Павло Фукс і «мексиканський скандал»

Колишнього російського, а віднедавна українського бізнесмена Павла Фукса та його попутників 7 січня не пускали до Мексики, куди він прилетів чартером – відпочивати з друзями. Цю інформацію, оприлюднену кількома журналістами, пізніше частково підтвердили в українському МЗС. Раніше Фукс став фігурантом гучних журналістських розслідувань про зв’язки між українським і російським бізнесом та оточенням Трампа, та про зміну власників токсичних активів, що належали «Сім’ї» Януковича. Що відомо про мексиканські пригоди Павла Фукса, про його бізнес і зв’язки в Україні та у світі? Радіо Свобода зібрало найцікавіші факти про це.

Тепер коротко:

Український фільм вперше вийшов у комерційний прокат у Китаї.

Центральна виборча комісія України зареєструвала вже десятьох кандидатів у президенти.

У лісі під Рогатином на Івано-Франківщині виявили архів УПА, захований у старому бідоні від молока.

Дочка ув’язненого у Росії українського журналіста Романа Сущенка Юлія оприлюднила нові його малюнки, які він створив у колонії Кіровської області.

Історія успіху Романа Линдова

Киянин Роман Линдов під час подій Революції гідності втратив кисть лівої руки і отримав опіки 30% шкіри. Вижити і стати на ноги Романові допомогла його родина, мама, сестра та брат-близнюк Артем. Зараз вони бажають Романові успішно виступити на всесвітніх змаганнях The Wodapalooza Fitness-Festival, що 18 січня розпочинаються у Маямі. Роман Линдов один представляє там Україну, а право виступати у США він виборов на змаганнях адаптивних атлетів із кросфіту в Канаді. «Я концентруюсь на позитиві, іду вперед, а «Ігри Героїв» дають можливість вдосконалюватися»», – каже Роман. Дивіться його історію успіху.

10 years challenge

Кажуть, якщо не опублікувати своє фото 10-річної давнини у соцмережах, то друзі в стрічці перестануть поважати. Деякі політики самі опублікували свої архівні фото у Facebook, а деякі чомусь посоромились. Радіо Свобода вирішило допомогти сором'язливим високопосадовцям та знайшло їхні старі фото у власних архівах. Ми також об'єднали їх із тими, хто не побоявся виклику та сам опублікував або навіть надав(!) свої старі світлини.

Не соромтеся себе!

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