Павло Фукс і «мексиканський скандал»

Колишнього російського, а віднедавна українського бізнесмена Павла Фукса та його попутників 7 січня не пускали до Мексики, куди він прилетів чартером – відпочивати з друзями. Цю інформацію, оприлюднену кількома журналістами, пізніше частково підтвердили в українському МЗС. Раніше Фукс став фігурантом гучних журналістських розслідувань про зв’язки між українським і російським бізнесом та оточенням Трампа, та про зміну власників токсичних активів, що належали «Сім’ї» Януковича. Що відомо про мексиканські пригоди Павла Фукса, про його бізнес та зв’язки в Україні та у світі? Радіо Свобода зібрало найцікавіші факти про це.

Російський бізнесмен чи вже український?

Павло Фукс народився у 1971 році у Харкові, здобув вищу економічну освіту спершу в Україні, а потім у Росії. Саме там він дебютував як бізнесмен: працював на керівних посадах у банківському, торговельному і будівельному бізнесі.

У 2006 році Фукс відкриває власну справу: компанію Mos City Group, яка стала однією з найбільших російських девелоперських компаній. Отримавши паспорт громадянина Росії та продовживши свій український паспорт, Фукс зрештою зробив вибір на користь українського громадянства, так він пояснив ситуацію в коментарі програмі «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

Між тим, джерела Радіо Свобода стверджують, що Павло Фукс мав низку проблем із російськими бізнес-партнерами, через що і перебрався до України в 2015 році, а крім того – з того часу завжди користується послугами охорони.

У журналістському розслідуванні про Геннадія Фукса, яке оприлюднила Al Jazeera, йдеться, що його московський бізнес зіткнувся із фінансовими труднощами, оскільки його головному фінансисту, казахстанському мільярдерові Мухтару Аблязову висунули звинувачення за справою про шахрайство (в іншій сфері) на 6 мільярдів доларів. На тлі цієї інформації Фукс залишив Москву, до нього застосував санкції російський уряд, який, зокрема, заборонив в’їзд до країни, повідомляє Al Jazeera.

Чому Фукса не пускали до Мексики?

8 січня з’явилася інформація про те, що днем раніше народний депутат Андрій Іванчук і бізнесмен Павло Фукс були затримані в аеропорті одразу після прибуття до мексиканського міста Канкун. Цю інформацію з двох різних джерел підтвердила автор і ведуча програми «Схеми» Наталка Седлецька.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін 9 січня прокоментував інформацію про те, що депутата Верховної Ради від «Народного фронту» Андрія Іванчука та підприємця Павла Фукса затримали в Мексиці.

За словами Клімкіна, про затримання Фукса й Іванчука він дізнався з інтернету. У бізнесмена нібито були проблеми з перетином кордону, але, за даними МЗС, наразі вони вирішені.

«Ми, до речі, прочитали це в інтернеті, але я перевірив це і запитав нашого посла. По-перше, пана Іванчука ніхто не затримував, все було нормально. Він зараз перебуває в Мексиці, спокійно в’їхав. Щодо пана Фукса – в нього були питання щодо дозволу на в’їзд. Зараз ці питання, наскільки я розумію, всі вирішені і він також знаходиться в Мексиці. Це інформація від нашого посольства», – заявив міністр.

Джерела Радіо Свобода стверджують, що серед пасажирів на борту цього чартера був також бізнесмен Артур Гранц. Чи були в нього якісь труднощі на кордоні, наразі невідомо.

В українських медіа раніше з’явилася інформація про те, що Павло Фукс мав суперечку з американським бізнесменом, який продав йому місця на інавгурацію президента США Дональда Трампа. І що саме цей бізнесмен через погрози Фукса подав на нього позов, який і зробив його персоною нон ґрата у США.

Це підтверджує у своєму розслідуванні й журналіст Al Jazeera Вілл Джордан.​

Сам Павло Фукс в інтерв’ю виданню «Страна.ua» розповів, що два запрошення на заходи за участі Дональда Трампа йому продав американський лобіст Юрій Ваннетик, але це виявилося запрошеннями на інші заходи, на яких Трамп не був присутній. Фукс, за його словами, став вимагати повернути гроші, і тривалі перемовини переросли у конфлікт.

Коли я підвищив голос, він став погрожувати, що пролобіює через свого друга-конгресмена, щоб мені закрили візу

«Коли я підвищив голос, він став погрожувати, що пролобіює через свого друга-конгресмена, щоб мені закрили візу», – розповів Фукс в інтерв’ю.

Інші видання повідомляють, що лобіст Республіканської партії США, з яким у Фукса був конфлікт, звернувся щодо нього до ФБР. І що саме через те, що Фукс став «нев’їзним» до США, сусідня Мексика попервах теж побоялася пускати його до себе.

Між тим, сам Фукс заперечив наявність якихось проблем в мексиканському аеропорту. Він відповів журналістам, що інформація про його затримання у Мексиці – «фейк». Як доказ – надав відео, де він вже відпочиває на мексиканському пляжі.

Цим відео поділилася у соцмережах журналістка Христина Бердинських.​

Наталка Седлецька, зі свого боку, повідомила, що Фукс провів в аеропорту Канкун (Мексика) майже добу через перебування «в чорному списку США», доки його зрештою впустили до країни.

​Бізнес-партнер Трампа – персона нон ґрата у США?

Так званий «чорний список США» – не є публічним документом: так називають всіх тих осіб, до яких мають претензії правоохоронні органи Сполучених Штатів, і яких не впускають до країни. Чи належить до цих персон нон ґрата українсько-російський бізнесмен Павло Фукс?

Арабська медіакомпанія Al Jazeera зазначає: «Магнат із газової галузі та нерухомості розлютився через те, що два квитки, які він купив за 200 тисяч доларів, залишили його й українського парламентарія (імовірно, ідеться про Віталія Хомутинника – ред.) із поганими місцями».

Після чого він став погрожувати тому, в кого купив квитки, та іншим особам, йдеться у статті.

При цьому Павло Фукс, який втратив право на в’їзд до США, імовірно, через цей інцидент, співпрацює з адвокатом президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, екс-мером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані, повідомляє журналіст Вілл Джордан у своєму розслідуванні «Олігархи» для Al Jazeera.

Він оприлюднює у соцмережах спільні фото Фукса і Джуліані.

А також – спільні фото Павла Фукса з Дональдом Трампом. Виявляється, вони знайомі з того часу, як у 2008-2010 роках вели переговори про спорудження в Москві хмарочоса Trump Tower.

У своїх інтерв’ю Павло Фукс підтверджує, що знайомий з Трампом та його родиною. І пояснює, що інавгурація президента США, на яку він хотів потрапити, це добра нагода налагоджувати зв’язки та вирішувати бізнесові питання.

Між тим, спеціальний прокурор США з розслідування підозри у змові членів передвиборного штабу Дональда Трампа з російськими спецслужбами Роберт Мюллер зацікавився тим фактом, що на інавгурації Трампа 20 січня 2017 року були присутні «щонайменше дюжина» українських політиків та бізнесменів, частина з яких мають тісні зв’язки з Росією, повідомляє Al Jazeera з посиланням на New York Times.

Хто літав з Фуксом?

На чартерному літаку, що прямував до Мексики з Великої Британії, крім Павла Фукса та депутата від «Народного фронту» Андрія Іванчука, подорожував бізнесмен Артур Гранц, який, зізнається він сам, має дружні стосунки не лише з Іванчуком, а й з Борисом Ложкіним, Олексієм Порошенком, Юрієм Косюком та Олегом Бахматюком.

Про нього стало відомо загалу після того, як у 2016 році він купив агрохолдинг «Креатив», розповідає «Економічна правда».

Андрій Іванчук – відомий не лише тим, що він, депутат від «Народного фронту», очолює комітет Верховної Ради з економічної політики. Його також вважають другом екс-прем’єра Арсенія Яценюка: вони разом навчалися на одному курсі юридичного факультету Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича.

Раніше деякі медіа повідомляли, що разом з двома бізнесменами і депутатом до Мексики прилетів також Віталій Хомутиннік, співголова депутатської групи «Відродження».

Потім у медіа з’явилася інформація, що він подорожував туди у той же час, однак іншим чартерним літаком – зі своєю родиною.

Фукса не пускають не лише до США, а й, імовірно, до Ізраїлю: про це повідомляє, зокрема, журналістка Соня Кошкіна. Вона, з посиланням на власні джерела, стверджує, що Павло Фукс летів на зустріч з бізнесменом Ігорем Коломойським, але чартер змушений був розвернутися у небі, вже дорогою до Ізраїлю – через позицію ізраїльських спецслужб.

Фукс, Янукович і його «Сім’я»

Павло Фукс має в Україні бізнес з видобутку нафти і газу, а крім того – займається благодійністю: він є членом наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Що цікаво, компанії, пов’язані з Павлом Фуксом, отримували газовидобувні площі без конкурсу, користуючись нюансами українського законодавства, з’ясувала у своєму розслідуванні програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

Однак це не єдина особливість бізнесу колишнього російського, а тепер вже українського бізнесмена.

В одному зі своїх розслідувань Al Jazeera розповідає про те, що Фукс зосередився на скуповуванні активів, які належали оточенню президента-втікача Віктора Януковича. Зокрема і тих, на які накладено арешт, відтак їхній перепродаж є незаконним.

Так, у ньому йдеться про те, що український газовий магнат, колишній народний депутат Олександр Онищенко і забудовник Павло Фукс, який заробив мільярди в Москві, в 2015 році нібито домовились купити у Сергія Курченка, якого вважають «гаманцем» команди Віктора Януковича, кіпрську компанію Quickpace за 30 мільйонів доларів.

У ще одному розслідуванні програми «Схеми» «Фокус Павла Фукса. Новий український олігарх?» Павло Фукс на запитання журналіста пояснює, що скуповує українські активи, оскільки наразі вони є дуже недооціненими, але вже за кілька років подорожчають.

Фукс і Порошенко: нічні візити на Банкову

Пересування та зустрічі Павла Фукса окреслюють коло його спілкування в українській політиці та у бізнесі.

Так, у своєму розслідуванні журналісти програми «Схеми» виявили, що 22 листопада 2018 року Павло Фукс прибував до аеропорту Бориспіль на літаку, що належить Віталію Хомутинніку – разом з ним самим та з головою правління приватної газовидобувної компанії «Укрнафтобуріння» Михайлом Бакуненком.

Всі троє підтверджують, що мають між собою товариські стосунки, а на зв’язках у бізнесі – намагаються не акцентувати уваги.

5 грудня Павло Фукс приїздить до київського ресторану в урядовому кварталі, в якому вечеряє депутат від «БПП» Олександр Грановський, якого також називають неофіційним куратором судової влади та органів прокуратури.

Пізніше того ж вечора автівка Фукса приїздить до Адміністрації президента. І залишає її вночі, за 20 хвилин до того, як з банкової поїде кортеж президента Петра Порошенка.

У розмові з журналістом бізнесмен так і не згадав, чи відвідував АП того вечора, і про що йшлося на тій зустрічі з Порошенком, якщо вона таки мала місце.

Наступного дня, 6 грудня, «Схеми» зафіксували приїзд автівок Грановського і Фукса до офісу МВС і те, як вони зайшли досередини. Чи зустрічався Павло Фукс з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим? Бізнесмен телефоном відповів журналістам, що їздив у особистих справах, оскільки в МВС «працюють люди з Харкова», і він мав зустріч із земляками.

Автори розслідування стверджують, що нинішні та майбутні прибдання активів Павлом Фуксом свідчать про його потужні зв’язки у владних колах, адже розвивати великий бізнес в Україні неможливо «без впливових друзів та перепустки у найвищі кабінети».