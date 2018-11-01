«Схеми» знайшли слід Фукса та Кацуби за фірмами, що отримали газові площі без аукціону

За трьома фірмами, які наприкінці серпня 2018 року без аукціону отримали спеціальні дозволи на користування нафтогазовими площами в Полтавській області, може стояти оточення бізнесмена Павла Фукса та колишнього заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Олександра Кацуби. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший»).

​31 серпня Державна служба геології та надр України вирішила надати спеціальні дозволи на користування надрами терміном на 20 років компаніям «Сенс-Д», «Еліон Інвест» та «Твинс груп». Для вивчення з можливістю подальшої дослідно-промислової розробки компанії вони отримали нафтогазові площі в Полтавській області. Спецдозволи були видані на підставі купленої в держпідприємстві геологічної інформації та затвердження запасів корисних копалин на площах. Компанії в один день подали документи до Мінекології та в один день отримали погодження на сесії обласної ради.

​Як виявили «Схеми», ще ряд створених близько року тому компаній мають намір отримати без аукціону нафтогазові площі в Полтавській та кількох інших областях України. Зокрема, Полтавська обласна рада на сесії 19 жовтня 2018 року погодила видачу спецдозволу ще чотирьом таким компаніям.

У більшості отримувачів чи претендентів на спецдозволи є лише по одному засновнику, який також вказаний директором. Згадки про їхній нафтогазовий досвід у публічних джерелах відсутні. Ці люди, переважно, не живуть за місцем реєстрації, а говорити з журналістами відмовляються.

«Схеми» отримали в Держгеонадрах копію пакетів документів, які компанії подавали для здобуття спецдозволу без аукціону. Виявилося, що частина з них підписані досить подібним почерком. Схожим почерком підписані і подані до Держгеонадр документи фірми «Іст Юроуп Петролеум», яка раніше називалася «Голден Деррік» і була скандально відомою на газовидобувному ринку. Її пов’язували з екс-міністром енергетики уряду часів Януковича Едуардом Ставицьким.

​Нині ЗМІ пов’язують «Іст Юроуп Петролеум» із бізнесменом Павлом Фуксом. Сам Фукс неодноразово заперечував таку інформацію.

Журналісти дослідили, що один із нових власників спецдозволу – компанія «Сенс-Д» – може бути пов'язаний з оточенням родини екс-заступника голови НАК «Нафтогаз України» Олександра Кацуби.

Так, співвласники «Сенс-Д» є водночас директором та співвласником іншої компанії – «Газ-МДС», 50% якої, згідно з Єдиним державним реєстром юросіб, належать екс-дружині Кацуби – Тетяні Гузенко. Нині ці компанії розташовані в одному офісі.

За словами Олександра Кацуби, він не має стосунку до бізнесу екс-дружини. При цьому, журналісти знайшли свідчення того, що колишнє подружжя продовжує періодично відпочивати разом.

У фірмі «Сенс-Д» також заперечують відношення Кацуби до компанії.