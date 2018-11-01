«Схеми» знайшли слід Фукса та Кацуби за фірмами, що отримали газові площі без аукціону

За трьома фірмами, які наприкінці серпня 2018 року без аукціону отримали спеціальні дозволи на користування нафтогазовими площами в Полтавській області, може стояти оточення бізнесмена Павла Фукса та колишнього заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Олександра Кацуби. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший»).
31 серпня Державна служба геології та надр України вирішила надати спеціальні дозволи на користування надрами терміном на 20 років компаніям «Сенс-Д», «Еліон Інвест» та «Твинс груп». Для вивчення з можливістю подальшої дослідно-промислової розробки компанії вони отримали нафтогазові площі в Полтавській області. Спецдозволи були видані на підставі купленої в держпідприємстві геологічної інформації та затвердження запасів корисних копалин на площах. Компанії в один день подали документи до Мінекології та в один день отримали погодження на сесії обласної ради.
Як виявили «Схеми», ще ряд створених близько року тому компаній мають намір отримати без аукціону нафтогазові площі в Полтавській та кількох інших областях України. Зокрема, Полтавська обласна рада на сесії 19 жовтня 2018 року погодила видачу спецдозволу ще чотирьом таким компаніям.
У більшості отримувачів чи претендентів на спецдозволи є лише по одному засновнику, який також вказаний директором. Згадки про їхній нафтогазовий досвід у публічних джерелах відсутні. Ці люди, переважно, не живуть за місцем реєстрації, а говорити з журналістами відмовляються.
«Схеми» отримали в Держгеонадрах копію пакетів документів, які компанії подавали для здобуття спецдозволу без аукціону. Виявилося, що частина з них підписані досить подібним почерком. Схожим почерком підписані і подані до Держгеонадр документи фірми «Іст Юроуп Петролеум», яка раніше називалася «Голден Деррік» і була скандально відомою на газовидобувному ринку. Її пов’язували з екс-міністром енергетики уряду часів Януковича Едуардом Ставицьким.
Нині ЗМІ пов’язують «Іст Юроуп Петролеум» із бізнесменом Павлом Фуксом. Сам Фукс неодноразово заперечував таку інформацію.
Журналісти дослідили, що один із нових власників спецдозволу – компанія «Сенс-Д» – може бути пов'язаний з оточенням родини екс-заступника голови НАК «Нафтогаз України» Олександра Кацуби.
Так, співвласники «Сенс-Д» є водночас директором та співвласником іншої компанії – «Газ-МДС», 50% якої, згідно з Єдиним державним реєстром юросіб, належать екс-дружині Кацуби – Тетяні Гузенко. Нині ці компанії розташовані в одному офісі.
За словами Олександра Кацуби, він не має стосунку до бізнесу екс-дружини. При цьому, журналісти знайшли свідчення того, що колишнє подружжя продовжує періодично відпочивати разом.
У фірмі «Сенс-Д» також заперечують відношення Кацуби до компанії.
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