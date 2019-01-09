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09 Січень 2019, Київ 18:00
Новини | Політика

Клімкін прокоментував інформацію про затримання Фукса й Іванчука

Павло Клімкін заявив, що інформацію про затримання депутата і бізнесмена «побачив в інтернеті»

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Міністр закордонних справ Павло Клімкін 9 січня прокоментував інформацію про те, що депутата Верховної Ради від «Народного фронту» Андрія Іванчука та підприємця Павла Фукса затримали в Мексиці.

За словами Клімкіна, про затримання Фукса й Іванчука він дізнався в інтернеті. У бізнесмена нібито були проблеми з перетином кордону, але, за даними МЗС, наразі вони вирішені.

«Ми, до речі, прочитали це в інтернеті, але я перевірив це і запитав нашого посла. По-перше, пана Іванчука ніхто не затримував, все було нормально. Він зараз перебуває в Мексиці, спокійно в’їхав. Щодо пана Фукса – в нього були питання щодо дозволу на в’їзд. Зараз ці питання, наскільки я розумію, всі вирішені і він також знаходиться в Мексиці. Це інформація від нашого посольства», – заявив міністр.

8 січня з’явилася інформація про те, що Іванчук і Фукс були затримані в аеропорті одразу після прибуття до мексиканського міста Канкун.

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