Клімкін прокоментував інформацію про затримання Фукса й Іванчука

Міністр закордонних справ Павло Клімкін 9 січня прокоментував інформацію про те, що депутата Верховної Ради від «Народного фронту» Андрія Іванчука та підприємця Павла Фукса затримали в Мексиці.

За словами Клімкіна, про затримання Фукса й Іванчука він дізнався в інтернеті. У бізнесмена нібито були проблеми з перетином кордону, але, за даними МЗС, наразі вони вирішені.

«Ми, до речі, прочитали це в інтернеті, але я перевірив це і запитав нашого посла. По-перше, пана Іванчука ніхто не затримував, все було нормально. Він зараз перебуває в Мексиці, спокійно в’їхав. Щодо пана Фукса – в нього були питання щодо дозволу на в’їзд. Зараз ці питання, наскільки я розумію, всі вирішені і він також знаходиться в Мексиці. Це інформація від нашого посольства», – заявив міністр.

8 січня з’явилася інформація про те, що Іванчук і Фукс були затримані в аеропорті одразу після прибуття до мексиканського міста Канкун.