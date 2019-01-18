Український фільм вперше вийшов у комерційний прокат в Китаї – студія

Український мультфільм «Викрадена принцеса» 18 січня виходить у прокат у Китаї. За даними анімаційної студії «Анімаград», яка створила «Викрадену принцесу», це перший комерційний прокат українського фільму на китайському ринку.

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«Це перша стрічка (українського виробництва в Китаї – ред.), і ця стрічка вийде в досить великій кількості кінотеатрів. Це не обмежений прокат, це досить якісний, повноцінний комерційний прокат стрічки», – пояснив у коментарі Радіо Свобода піар-менеджер компанії «Анімаград» Дмитро Майстренко.

Напередодні прес-служба стрічки оприлюднила локалізований трейлер мультфільму з нагоди початку її релізу в Китаї.

За словами Майстренка, «Викрадену принцесу» вже показали в 50 країнах, але цим її закордонний прокат не обмежиться.

«Очікується ще прокат, швидше за все, він буде: це Південна Корея, Іспанія, Греція, Південно-Африканська республіка – це те, на що є певні домовленості», – розповів представник студії.

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«Викрадена принцеса» – перший повнометражний мультфільм для українського і міжнародного прокату у виробничій лінійці анімаційної студії Animagrad. Стрічка була створена за підтримки Держкіно. Її режисував Олег Маламуж, сценарій написав Ярослав Войцешек.

В Україні мультфільм вийшов у прокат в березні 2018 року і зібрав 36 115 670 гривень, що є абсолютним рекордом для українських анімаційних фільмів.