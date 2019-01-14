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14 Січень 2019, Київ 21:26
Новини | Суспільство

Паризька опера скасувала виступ танцівника Полуніна

Представниця опери написала, що публічні вислови Полуніна не відповідають цінностям цього закладу

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Паризька опера відкликала запрошення зірці балету Сергію Полуніну на виступ у постановці «Лебединого озера» через «гомофобні і сексистські коментарі» в соцмережах, повідомляють західні ЗМІ.

Художня директорка Паризької опери Аврелія Дюпон написала танцівникам, що раніше погоджений виступ Полуніна не відбудеться. Вона назвала його «талановитим артистом», проте зазначила, що його публічні вислови не відповідають цінностям компанії.

У грудні 2018 року Сергій Полунін оприлюднив у своєму Instagram допис, в якому закликав артистів балету «бути більш мужніми».

«Жінки у світі зараз намагаються стати на місце чоловіка», – зокрема заявив він.

Очікувалося, що Полунін виконає роль принца Зігфріда в «Лебединому озері» версії балетмейстера Рудольфа Нурєєва.

У листопаді 2018 року Сергій Полунін заявив, що став громадянином Росії і підтримує її президента Володимира Путіна.

Сергій Полунін народився 20 листопада 1989 року в Херсоні. Він почав займатися гімнастикою у 4-річному віці, а вже у 9 років Сергій переїхав з матір’ю до Києва, де вступив до Київського державного хореографічного училища.

Від 2007 до 2012 років Полунін був прем'єром Королівського балету в Лондоні. Від 2012 року він виступав у російських театрах.

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