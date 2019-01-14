Обвинувачений у вибуху під час «Веселкового флешмобу» у Запоріжжі визнав свою провину

Під час чергового засідання Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя 14 січня обвинувачений у вибуху під час «Веселкового флешмобу» у травні 2018 року, коли в учасників акції кинули піротехнічний засіб, заявив про повторну дачу показів, під час якої визнав власну провину. Підозрюваний заявив, що кинув у активістів петарду, однак не мав наміру нанести будь-кому тілесні ушкодження.

За клопотанням прокурора суддя прийняла рішення про розгляд справи у скороченому поряду без дослідження всієї доказової бази. Наразі обвинувачення просить призначити обвинувачуваному найм’якіше покарання згідно з 1 частиною статті 296 (хуліганство), а саме штраф у розмірі до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адвокати постраждалих та обвинуваченого не заперечували проти клопотання прокуратури. Також захисник постраждалих повідомив, що вони не планують подавати окремо цивільний позов, адже не було завдано матеріальної шкоди.

Після судових дебатів суддя пішов до нарадчої кімнати.

У листопаді 2018 року обвинувачений у вчиненні злочину свою вину в суді заперечував. Він заявляв, що випадково потрапив на місце проведення акції і, почувши вибух, перелякався і почав тікати, після чого його затримала поліція.

16 травня 2018 року невідомий чоловік кинув петарду в учасників «Веселкового флешмобу» під стінами Запорізької міськради. Правоохоронці затримали його неподалік від місця події під час спроби втечі. Один з правоохоронців, що чергував під час акції, отримав внаслідок інциденту рвану рану ноги, а окремі учасники заходу – садна.

Акція «Веселковий флешмоб» присвячена Міжнародному дню проти гомофобії й трансфобії. Запорізький обласний благодійний фонд «Гендер Зед» проводить її з 2012 року. 2018 року вперше про час і місце його проведення повідомляли публічно. Раніше для безпеки учасників захід не анонсували в ЗМІ.

У 2017 році на трьох учасників заходу після його закінчення вчинили напад.