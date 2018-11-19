Три хвилини для трансгендерів: чому правозахисники обурені діями поліції

Цьогорічна акція у Києві напередодні Дня пам’яті загиблих або постраждалих від насильства трансгендерних людей тривала всього кілька хвилин. Як заявляють учасники, щойно вони розгорнули прапори, на них напали праворадикали, після чого поліція заштовхала мітингувальників до метро. Постраждали двоє учасниць акції та канадський фотожурналіст, який робив репортаж із події. Напад засудили українські та іноземні дипломати, зокрема, посол Канади в Україні, а окремі правозахисники закликали силовиків провести два розслідування – одне щодо заподіяного насильства, а інше – щодо поведінки поліцейських.

Запланований у неділю марш не відбувся, констатує транс-активістка Анастасія-Єва Крістель Домані. Вона серед близько чотирьох десятків інших людей прийшла до парку Шевченка у Києві вшанувати пам’ять загиблих від трансфобного насильства та поговорити про права трансгендерів.

«По-перше, двічі поліція міняла місце збору. По-друге, нам дали три хвилини, три хвилини у столиці європейської держави, а потім вирішили, що цього достатньо, і почали відтісняти нас до метро», – каже активістка.

Журналіст Радіо Свобода Крістофер Міллер розповідає, що у парку Шевченка у цей же час проводили контрмітинг ультраправі активісти. Зокрема, він бачив символіку «Правого сектора», «Традиції і порядку». Окрім того, на фото видно банери ініціативи «Кахетон» і прапори із зображенням Ісуса Христа.

На сторінці у Facebook «Правого сектора» пізніше​ з’явився пост про це.

«У цей день активісти вийшли зі своїми вимогами, які були озвучені після спільної молитви: «Ми виступаємо за право трансгендерів на лікування від свого психічного розладу (ВООЗ не вважає трансгендерність розладом – ред.) та за скасування Плану реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2022 року», – написали представники організації.

За повідомленнями, постраждали троє людей: двох активісток залили сльозогінним газом з балончика, а канадського фотокора Майкла Колборна ще й ударили в обличчя. Йому, втім, вдалося сфотографувати нападників зі спини, і ці знімки Колборн передав правоохоронцям. Поліція майже одразу заявила про відкриття провадження щодо нападу на нього за статтею «групове хуліганство».

За словами Уляни Мовчан, PR-менеджерки організації «Інсайт», яка координувала акцію, двоє інших потерпілих не бачили нападників, і їм «рекомендували» заяв про правопорушення не писати.

«Це зробили представники поліції. Ми персонально ще не контактували з постраждалими, але ми надаємо всім учасникам наших заходів юридичну підтримку, і ми хотіли б, аби дівчата все ж написали заяву, бо їх забрала швидка», – каже Мовчан.

На її переконання, поліція має якісь персональні контакти з ультраправими і силовикам було відомо наперед про можливі провокації.

На нашу думку, поліція перебуває під тиском ультраправих груп

«Поліція свідомо перенесла точку збору, заздалегідь нам про це не повідомивши, фактично для того, щоб дозволити праворадикалам провести їхні акції, а не для того, щоб уникнути сутичок. На нашу думку, поліція перебуває під тиском ультраправих груп, і у зв’язку з цим небезпечно проводити будь-які заходи, які не підтримуються праворадикальними угрупованнями», – вважає активістка.

Про грубі і некоректні дії поліції щодо мирних мітингувальників говорить і Метью Шааф, директор українського представництва міжнародної правозахисної організації Freedom Нouse, присутній на акції.

«Очистили публічне місце від мирних мітингувальників для того, щоб в інших людей, які застосовують насильство і підтримують дискримінацію, була можливість висловитись. Це провал у роботі правоохоронців: вони повинні гарантувати безпеку людям на вулиці, а вони фактично брали участь у насильницьких діях», – сказав він у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, правоохоронці мають провести два розслідування: і щодо нападу на мирний мітинг за свободу трансгендерних людей від насильства, і щодо бездіяльності тих, хто мав забезпечувати порядок на мітингу.

Із вимогою висловити свою особисту позицію та простежити за проведенням відповідної перевірки має намір звернутися до міністра внутрішніх справ депутатка Світлана Заліщук.

«Я хочу контролю розслідування: що це за радикали, хто це такі, хто ці люди, хто нападав, хто нападав на журналіста, чи буде їх затримано, чи буде відповідно вчинене правосуддя. І друге питання: колега, яка до організаторів належала, казала, що вони домовлялися з поліцією, що була дуже хороша співпраця – що треба відзначити, – але відбулася якась дискоординація. І хтось несе відповідальність саме за цю дискоординацію. Тому цікаво, чому так сталося, хто несе відповідальність, це було зроблено спеціально чи випадково – ось про що я хочу дізнатися», – зауважує вона.

Поліція розшукує нападників на канадського фотографа

За словами речниці поліції Києва Оксани Блищик, правоохоронці розшукують нападників на Майкла Колборна, поки що не вдалося встановити їхні особи.

«Нам потерпілий надав фотокартки нападників. Щоправда, вони не фіксують обличчя цих людей добре, але поліція опрацювала місце події, встановлюють камери відеонагляду, які розміщені неподалік того, де стався цей інцидент», – розповіла вона у коментарі Радіо Свобода.

Інформація щодо постраждалих від сьогозогінного газу активісток також зараз опрацьовується, але провадження зараз почали тільки одне, каже Блищик.

Завдання поліції було не допустити провокацій і побиття цих людей, які прийшли на марш. Власне, нам це вдалося

«Завдання поліції було не допустити провокацій і побиття цих людей, які прийшли на марш. Власне, нам це вдалося. Але, на жаль, двоє осіб все ж постраждали, їм надавали медичну допомогу від того, що був застосований газовий балончик», – зазначила речниця.

Наразі міністр внутрішніх справ ситуацію публічно не коментував. Натомість з’явилася заява від МЗС. Нещодавно призначена речниця зовнішньополітичного відомства Катерина Зеленко назвала неприпустимими прояви нетерпимості і насильства, зокрема, щодо представників преси, та закликала до ефективного розслідування.

Із такими ж закликами виступили також деякі іноземні дипломати.

Зокрема, відповісти на дії праворадикалів закликав поліцію посол Канади в Україні Роман Ващук.

Те саме зробив і український посол у Канаді Андрій Шевченко.

Захистити свободу об’єднань та вираження поглядів закликали українську владу представники посольства Швейцарії.

Що таке День пам’яті трансгендерів, постраждалих від насильства

День пам’яті трансгендерних людей, які постраждали або загинули від трансгендерного насильства, відзначають щорічно 20 листопада. За даними моніторингу організації Transgender Europe, за період із 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року було зареєстровано 369 випадків випадків вбивств трансгендерних та гендерно небінарних людей, що на 44 більше, аніж за аналогічний період минулого року.

Більшість убивств, згаданих у цьогорічній доповіді організації, мали місце в Бразилії (167), Мексиці (71), Сполучених Штатах (28) та Колумбії (21). Всього з 2008-го, коли активісти почали моніторинг, зафіксовано 2982 таких випадків у 72 країнах світу.

Даних щодо України у звіті немає. Натомість правозахисний ЛГБТ-центр «Наш світ» задокументував минулого року 92 випадки фізичного насильства на ґрунті гомофобії та трансфобії в Україні. Всього центр задокументував 226 випадків порушень прав ЛГБТ за ознакою сексуальної орієнтації: у 20 випадках ішлося про події 2016-го року, решта стосуються 2017-го.

У проміжному звіті за 2018-й рік, який охоплює період від січня по серпень цього року, аналітики центру зафіксували 56 випадків гомофобного та трансфобного насильства.