У МЗС висловились про напад на акцію ЛГБТ у Києві

Новопризначена речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко засудила агресію праворадикалів у Києві під час мітингу напередоні Дня пам’яті трансгендерних людей, що постраждали або загинули від насильства.

«Напади на журналістів, як і будь-які прояви нетерпимості та насильства, вважаємо неприпустимими. Чекаємо на результати розслідування правоохоронними органами», – написала вона у Twitter.

Раніше із закликом до українських правоохоронців провести ефективне розслідування звернувся посол Канади в Україні Роман Ващук.

Фотокореспондент із Канади Майкл Колборн та двоє учасниць акції зазнали атаки під час акції поблизу станції метро «Університет» у Києві: на них розпилили сьогозогінний газ, журналіста також вдарили в обличчя.

Поліція Києва повідомила, що почала провадження через напад на Колборна за статтею «групове хуліганство», нападників шукають. Щодо проваджень з приводу нападу на активісток силовики наразі не повідомляли.

Близько 40 людей зібралися вранці поблизу парку Шевченка, аби вшанувати пам’ять загиблих трансгендерних людей, однак їх відтіснили праворадикальні контрдемонстранти до метро «Університет». Радикали викрикували образи, розпилювала газ та застосовували димові шашки.

День пам’яті трансгендерних людей, які постраждали або загинули від трансгендерного насильства, відзначають щорічно 20 листопада. За даними моніторингу організації Transgender Europe, за період з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року було зареєстровано 369 випадків випадків вбивств трансгендерних та гендерно різноманітних людей, що на 44 більше, аніж за аналогічний період минулого року.

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