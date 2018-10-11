Свобода бути собою: Нью-Йорк узаконив третю «стать Х»

Одна справа – визнавати існування третьої статі, інша – дозволяти людям вказувати її в офіційних документах, в тому числі й тих, що посвідчують особу. Саме це зробили у Нью-Йорку. Мер міста дозволив у свідоцтвах про народження вказувати «стать Х». Але що це за люди третьої статі і чому питання таке важливе?

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо підписав документ, який узаконює «третю стать». Тепер жителі цього американського міста зможуть вказувати у своїх свідоцтвах про народження не лише жіночу (F) або чоловічу (M) стать, а також – Х, тобто «невизначену».

«Чи має кожен право на свою ідентичність? Чи має кожен право бути тим, ким він є? Чи має кожен мати змогу говорити своєму урядові, ким він є, а не навпаки?» – запитував у своїй промові Білл де Блазіо, на що натовп голосно вигукував «Так!».

«Ось саме тому це так важливо», – відповів він.

«Важливий приклад свободи»

Якщо вам відмовляють у праві самовираження, у вас немає свободи

Білл де Блазіо також назвав цей крок «важливим прикладом свободи», адже Нью-Йорк історично відомий тим, що місце там знайдеться для кожного.

«Якщо вам відмовляють у праві самовираження, у вас немає свободи. Якщо ви маєте сидіти біля дверей у класі, стурбовані тим, що хтось буде характеризувати вас неправильним чином і заперечувати вашу ідентичність, у вас немає свободи. Ви не відчуваєте себе вільними», – пояснив мер.

Це рішення покликане задовольнити запити тих, «кому протягом багатьох років доводилося жити з паперами, що не відповідають їхньому світоглядові», пояснив Білл де Блазіо.

Нововведення призначене для тих, хто не відчуває себе ні чоловіком, ні жінкою.

«Бутьте собою», – звернувся мер до людей, коли підписував документи.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо: «Кожен має право на власну ідентичність. Кожен має право бути самим собою. Саме тому нью-йоркці тепер можуть змінити свою стать на Ч, Ж або X у свідоцтві про народження. Я звертаюся до наших трансгендерних та гендерних небінарних сусідів: Нью-Йорк бачить вас і підтримує»

Як працює закон

Закон, підписаний 9 жовтня, почне діяти з 1 січня 2019 року.

Він не вимагає від трансгендерів отримувати довідку від лікарів, щоб змінити свою статеву належність свідоцтві про народження. Тобто право вирішувати залежить виключно від людини. Щоправда, особам до 18 років необхідно буде мати дозвіл від батьків.

Насправді не лише Нью-Йорк є «прикладом свободи». Зокрема, штат Орегон і столиця США Вашингтон також у 2017 році надали своїм мешканцям право обирати «стать Х» у документах, що засвідчують особу, та водійських посвідченнях, мовиться у виданні The Rolling Stone.

У Каліфорнії від 1 вересня чинності набрав «Закон про визнання гендеру», який дозволяє людям визначати себе як «небінарних» у документах. «Бути «небінарним» – це, згідно із законом, «загальний термін для людей із гендерними ідентичностями, які опиняються поза межами традиційних суворих концепцій статі – або жіночої, або чоловічої», – мовиться у статті.

Відео журналістки Кеті Гонан, на якому мер Нью-Йорка підписує документ, що узаконює «третю стать»:

Інші країни

Багато країн визнають «третю стать», питання в тому, де це може бути закріплене в документах, які засвідчують особу.

Зараз вказувати стать як «невизначену» можуть, наприклад, жителі Австралії. Там офіційно передбачені три статеві групи: жінки, чоловіки і «невизначені».

Вказувати в документах «різну» стать або «інтерсекс» дозволили також у Німеччині. З 2013 року закон дозволяв залишати цю графу взагалі порожньою.

До кінця 2018 року в законодавство Німеччини мають внести необхідні поправки, щоб дозволити інтерсексуалам реєструвати свою стать як «іншу», повідомляла німецька медіакомпанія Deutsche Welle.

Все це – результат минулорічного рішення Конституційного суду Німеччини, який постановив, що чинне законодавство порушує індивідуальні права, а також антидискримінаційні закони країни.

Міністр із питань сім’ї Франціска Ґіффай привітала рішення як «важливий крок на шляху визнання людей, чия стать не є ні чоловічою, ні жіночою».

Ґіффай також наголосила, що наступним кроком буде оновлення законодавства, яке стосуватиметься юридичного становища транссексуалів, включно із забороною вимоги медичних перевірок для визначення біологічної статі особи, повідомляло Агентство «Франс-прес».

Міністр юстиції Німеччини Катаріна Барлі також привітала законопроект, зазначивши, що «ніхто не може бути дискримінований через свою статеву належність», повідомляє Deutsche Welle. У її міністерстві також повідомили, що розроблятимуть й інші закони, які матимуть на меті позбавитися від усіх дискримінаційних норм.

Інтерсексуали і трансгендери

Інтерсексуали – це люди, які народилися із певними фізичними або біологічними статевими особливостями (статева анатомія, репродуктивні органи, гормональні закономірності та/або хромосомні закономірності), які не підпадають під загальноприйняті визначення чоловічої або жіночої статі, пояснюють в ООН.

Вони можуть мати ознаки як жіночої, так і чоловічої статі, що може суттєво ускладнити належність до загальноприйнятої статі, чоловічої або жіночої.

Інтерсексуалів при цьому відрізняють від трансгендерів. У біологічному сенсі трансгендери є або чоловіком, або жінкою, але їхня статева ідентичність не збігається з біологічною статтю чи відрізняється від традиційних моделей. А інтерсексуальність – це генетичне, анатомічне і гормональне змішання статей.

Конституційний суд Австрії у червні також постановив, що влада повинна дозволяти громадянам в офіційних документах вказувати «третю стать».

Рішення ухвалили після позову від громадянина, який хотів позначити себе у документах як інтерсексуал.

У своєму рішенні австрійський суд посилався на норми Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує повагу до приватного та сімейного життя, що також включає в себе захист статевої ідентичності.

За даними ООН, від 0,05 до 1,7 відсотків населення планети є інтерсексуалами. Приблизно така ж сама кількість людей має руде волосся або близнюка, зауважують в ООН. За іншими даними – таких людей навіть більше, адже особа може навіть не підозрювати про свою інтерсексуальність.

Лише в самій Німеччині живе від 80 до 120 тисяч осіб, які залічують себе до інтерсексуалів. Інколи інтерсексуальність легко визначається після народження, проте часто стає очевидною вже під час статевого дозрівання.