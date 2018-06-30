В Австрії суд дозволив в офіційних документах вказувати третю стать

Конституційний суд Австрії постановив, що влада повинна дозволяти громадянам в офіційних документах вказувати третю стать. Йдеться про людей, які не вважають себе ні чоловіком, ні жінкою.

Як повідомляє суд, рішення ухвалили після позову від громадянина, який хотів позначити себе у документах як інтерсексуал.

У своєму рішенні австрійський суд посилається на норми Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ), яка гарантує повагу до приватного та сімейного життя, що також включає в себе захист сексуальної ідентичності.

у листопаді Конституційний суд Німеччини дозволив громадянам вказувати у документах третю стать.

Інтерсекси відрізняються від трансгендерів. У біологічному сенсі трансгендери є або чоловіком, або жінкою, але їхня гендерна ідентичність не збігається з біологічною статтю чи відрізняється від традиційних моделей. А інтерсекс – це генетичне, анатомічне і гормональне змішання статей.