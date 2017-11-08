У Німеччині запровадять у документах третю стать

Конституційний суд Німеччини дозволив громадянам вказувати у документах третю стать. Йдеться про людей, які не вважають себе ні чоловіком, ні жінкою.

У рішенні, яке ухвалили сімома голосами проти одного, відзначається, що відсутність третього варіанту у графі «стать» порушує закон про недискримінацію. Нова норма повинна захистити «гендерну ідентичність тих, хто не є ні чоловіком, ні жінкою», – мовиться у документі.

Тепер у графі «стать» вони зможуть вказати «інтерсекс» або «різна». З 2013 року цю графу можна було залишати порожньою.

До кінця наступного року у законодавство Німеччини мають внести необхідні поправки.

Асоціація інтерсексів привітала рішення суду.

За даними активістів, які виступають за визнання третьої статі, у Німеччині живуть близько 80 тисяч інтерсексів.

Інтерсекси відрізняються від трансгендерів. У біологічному сенсі трансгендери є або чоловіком, або жінкою, але їхня гендерна ідентичність не збігається з біологічною статтю чи відрізняється від традиційних моделей. А інтерсекс – це генетичне, анатомічне і гормональне змішання статей.