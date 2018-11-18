Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Листопад 2018, Київ 18:56
Новини | Суспільство

Напад на канадського фотографа на акції пам’яті трансгендерів поліція кваліфікує як хуліганство (фото)

Канадського журналіста Майкла Колборна радикали вдарили в обличчя, коли він знімав акцію пам'яті загиблих трансгендерів

Дивитись коментарі

Поліція Києва почала провадження через напад на канадського фотографа Майкла Колборна за статею хуліганство, вчинене групою осіб. Інформація про це є на сайті відомства.

Як повідомляється, постраждалий засвідчив, що двоє напали на нього поблизу Володимирського собору, коли той проводив фотозйомку події: один із них вдарив Колборна в обличчя, а другий застосував газовий балончик.

«Після цього нападники втекли. Їх фото зі спини іноземець передав поліцейським. Тривають пошуки правопорушників», – зазначили у прес-службі столичної поліції.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, інцидент трапився під час акції напередодні Міжнародного дня пам’яті трансгендерів, які постраждали або загинули через трансфобне насильство.

Близько 40 людей зібралися поблизу парку Шевченка, однак їх відтіснили праворадикальні контрдемонстранти до метро «Університет». Радикали викрикували образи та застосовували димові шашки. Також є інформація, що двоє мітингувальниць, що брали участь у правозахисній акції, та фотограф з Канади зазнали фізичної атаки.

Коли учасників мітингу почали відтісняти праворадикали, поліція просто заштовхала перших у метро, написав у Twitter журналіст Радіо Свобода Крістофер Міллер
Коли учасників мітингу почали відтісняти праворадикали, поліція просто заштовхала перших у метро, написав у Twitter журналіст Радіо Свобода Крістофер Міллер

День пам’яті трансгендерних людей, які постраждали або загинули від трансгендерного насильства, відзначають щорічно 20 листопада. За даними моніторингу організації Transgender Europe, за період з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року було зареєстровано 369 випадків випадків вбивств трансгенних та гендерно різноманітних людей, що на 44 більше, аніж за аналогічний період минулого року.

Більшість убивств, згаданих у цьогорічній доповіді організації, відбулися в Бразилії (167), Мексиці (71), Сполучених Штатах (28) та Колумбії (21). Всього з 2008-го, коли активісти почали моніторинг, зафіксовано 2982 таких випадків у 72 країнах світу.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG