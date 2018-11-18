Напад на канадського фотографа на акції пам’яті трансгендерів поліція кваліфікує як хуліганство (фото)

Поліція Києва почала провадження через напад на канадського фотографа Майкла Колборна за статею хуліганство, вчинене групою осіб. Інформація про це є на сайті відомства.

Як повідомляється, постраждалий засвідчив, що двоє напали на нього поблизу Володимирського собору, коли той проводив фотозйомку події: один із них вдарив Колборна в обличчя, а другий застосував газовий балончик.

«Після цього нападники втекли. Їх фото зі спини іноземець передав поліцейським. Тривають пошуки правопорушників», – зазначили у прес-службі столичної поліції.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, інцидент трапився під час акції напередодні Міжнародного дня пам’яті трансгендерів, які постраждали або загинули через трансфобне насильство.

Близько 40 людей зібралися поблизу парку Шевченка, однак їх відтіснили праворадикальні контрдемонстранти до метро «Університет». Радикали викрикували образи та застосовували димові шашки. Також є інформація, що двоє мітингувальниць, що брали участь у правозахисній акції, та фотограф з Канади зазнали фізичної атаки.

День пам’яті трансгендерних людей, які постраждали або загинули від трансгендерного насильства, відзначають щорічно 20 листопада. За даними моніторингу організації Transgender Europe, за період з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року було зареєстровано 369 випадків випадків вбивств трансгенних та гендерно різноманітних людей, що на 44 більше, аніж за аналогічний період минулого року.

Більшість убивств, згаданих у цьогорічній доповіді організації, відбулися в Бразилії (167), Мексиці (71), Сполучених Штатах (28) та Колумбії (21). Всього з 2008-го, коли активісти почали моніторинг, зафіксовано 2982 таких випадків у 72 країнах світу.

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