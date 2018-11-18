Посол Канади відреагував на напад праворадикалів на акцію ЛГБТ і побиття канадського журналіста

Посол Канади в Україні Роман Ващук закликав українських силовиків до ефективного розслідування нападу праворадикалів на акцію напередодні Дня пам’яті трансгендерів, що постраждали або загинули від насильства.

«Сповнені ненависті кримінальні дії праворадикалів заслуговують на ефективну та переконливу відповідь поліції. Нацполіція показала, що вона може це робити, на минулих ЛГБТ-подіях; їм треба ще раз підтвердити (готовність виконувати – ред.) зобов’язання щодо захисту медіа і прав людини», – написав дипломат у Twitter.

Фотокореспондент Майкл Колборн та двоє учасниць акції зазнали атаки під час акції поблизу станції метро «Університет» у Києві: на них розпилили сьогозогінний газ, журналіста також вдарили в обличчя.

Поліція Києва повідомила, що почала провадження через напад на Колборна за статтею «групове хуліганство», нападників шукають. Щодо проваджень з приводу нападу на активісток силовики наразі не повідомляли.

Близько 40 людей зібралися враці поблизу парку Шевченка, аби вшанувати пам’ять загиблих трансгендерних людей, однак їх відтіснили праворадикальні контрдемонстранти до метро «Університет». Радикали викрикували образи, розпилювала газ та застосовували димові шашки.

Коли почалася ескалація, поліція просто заштовхала учасників правозахисної акції у метро, написав у Twitter журналіст Радіо Свобода Крістофер Міллер.

Поліція натомість заявила, що розділила два мітинги, аби не допустити конфліктів.

День пам’яті трансгендерних людей, які постраждали або загинули від трансгендерного насильства, відзначають щорічно 20 листопада. За даними моніторингу організації Transgender Europe, за період з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року було зареєстровано 369 випадків випадків вбивств трансгендерних та гендерно різноманітних людей, що на 44 більше, аніж за аналогічний період минулого року.

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