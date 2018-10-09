У Запоріжжі стартувала кампанія з протидії гомофобії

У Запоріжжі благодійний фонд «Гендер Зед» розмістив соціальну рекламу, покликану привернути увагу до проблем гомофобії в Україні та дискримінації представників ЛГБТ-спільноти. У рамках кампанії в місті розміщено борди з підписом «Тю, а ти шо, правда цей… як його… гомофоб?»

«Мета інформаційної кампанії – вкотре привернути увагу громадськості до актуальної сьогодні для України проблеми гомофобії, нетолерантності та дискримінації гомосексуальних людей. ЛГБТ-спільнота отримує майданчик для комунікації переважно під час місяців прайдів в Україні. Ми вважаємо, що питання рівності прав людей незалежно від їхніх ознак мусить якомога частіше підійматись у ЗМІ та обговорювати у суспільстві, оскільки тільки у дискусії можна знайти істину», – розповів представник благодійного фонду «Гендер Зед» Дмитро Калінін.

Як повідомили організатори акції, аналогічна соціальна реклама також розміщена на вулицях Херсона, Кропивницького, Вінниці та Полтави.

«Найчастіше подібні кампанії проводять столичні правозахисні організації, залучаючи до них найбільші українські міста, як-от Київ, Харків, Одеса. Ми ж виходили з того, що самі є регіональною організацією, і вирішили чи не вперше привернути увагу громад різних міст, де ці питання не виринають у медіа і не обговорюються», – пояснює Дмитро Калінін.

У серпні 2015 року благодійний фонд «Гендер Зед» проводив інформаційну кампанію, покликану привернути увагу до проблеми дискримінації представників ЛГБТ-спільноти. Тоді в Запоріжжі було розміщено борди із зображенням молодих чоловіків та жінок та написами «Я тебе дуже люблю» і «Я тебе також люблю», де слово «люблю» замінено на символічне зображення серця у кольорах веселки.