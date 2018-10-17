Представники трансгендерного руху закликали біля МОЗ не вважати їх хворими

Кілька активістів та представників трансгенедерної спільноти провели пікет під стінами Міністерства охорони здоров’я України в Києві під гаслами «Трансгендерність – не діагноз. Наше життя – в наших руках».

Свою акцію вони провели з нагоди Міжнародного дня дій за депатологізацію трансгендерності. Серед вимог учасників – з розумінням ставитися до прав людей, які змінили або хочуть змінити стать, а також якнайшвидше імплементувати рішення Всесвітньої організації охорони здоров’я від 18 червня 2018 року, яке виключило з нової редакції Міжнародного класифікатора хвороб (МКХ-11) діагноз «транссексуалізм».

МКХ-11 затвердять навесні 2019 року, класифікатор набуде чинності у 2022 році. Таким чином, за міжнародними нормами, рішення щодо гендерної ідентичності перейде від лікарів до самоідентифікації самих трансгендерних осіб, наголошують активісти.

Наразі зміна статі та відповідна зміна документів в Україні починається з лікарського нагляду та медичних довідок, і зрештою передбачає заміну всіх документів особи – від внутрішнього паспорту до закордонного та до свідоцтва про народження, стверджують представники трансгендерного руху. Вони говорять також про непорозуміння під час пошуку роботи, спілкування з органами місцевої влади тощо. Водночас вони визнають, що ставлення в Україні до трансгендерних людей поліпшується, і нині є набагато кращим, ніж у Росії.

За підрахунками організації Transgender Europe, торік у світі зафіксовано 325 повідомлень про убивства ЛГБТ.

Даних щодо вчинення таких злочинів в Україні немає. Водночас, за словами організаторів, трансгендерні люди зіштовхуються в Україні з дискримінацією, зокрема, їм відомі випадки, коли представникам цієї соціальної групи відмовляли у працевлаштуванні та медичній допомозі.