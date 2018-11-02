Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 Листопад 2018, Київ 18:41
Новини | Події

У Запоріжжі почався суд щодо вибуху під час «Веселкового флешмобу»

Обвинувачений у вчиненні злочину свою вину в суді заперечував

Дивитись коментарі

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя приступив до розгляду по суті справи щодо інциденту під час «Веселкового флешмобу» у травні цього року, коли в учасників акції кинули піротехнічний засіб. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Підозрюваному у вчиненні злочину інкримінують статтю 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Під час засідання суд заслухав покази двох постраждалих та обвинуваченого, після чого було оголошено перерву для виклику до суду інших постраждалих та свідків. Обвинувачений у вчиненні злочину свою вину в суді заперечував, заявляючи, що він випадково потрапив на місце проведення акції і, почувши вибух перелякався, і почав тікати, після чого його затримала поліція.

16 травня 2018 року невідомий чоловік кинув петарду в учасників «Веселкового флешмобу» під стінами Запорізької міськради. Правоохоронці затримали його неподалік від місця події під час спроби втечі. Один з правоохоронців, що чергував під час акції, отримав внаслідок інциденту рвану рану ноги, а окремі учасники заходу – садна.

Акція «Веселковий флешмоб» присвячена Міжнародному дню проти гомофобії й трансфобії. Запорізький обласний благодійний фонд «Гендер Зед» проводить її з 2012 року. 2018 року вперше про час і місце його проведення повідомляли публічно. Раніше для безпеки учасників захід не анонсували в ЗМІ.

У 2017 році на трьох учасників заходу після його закінчення вчинили напад.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG