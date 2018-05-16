У Запоріжжі в учасників «Веселкового флешмобу» кинули петарду

Невідомий кинув петарду в учасників «Веселкового флешмобу» під стінами Запорізької міськради. Чоловіка затримали правоохоронці неподалік від місця події.

Як повідомили Радіо Свобода в прес-службі Національної поліції регіону, на місці наразі працює слідчо-оперативна група. Один з правоохоронців, що чергував під час акції, отримав внаслідок інциденту рвану рану ноги. Серед учасників заходу ніхто не постраждав.

Акція «Веселковий флешмоб» присвячена Міжнародному дню проти гомофобії й трансфобії. Запорізький обласний благодійний фонд «Гендер Зед» проводить її з 2012 року. Цьогоріч вперше про час і місце його проведення повідомляли публічно. Раніше для безпеки учасників захід не анонсували в ЗМІ.

У 2017 році на трьох учасників заходу після його закінчення вчинили напад.