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16 Травень 2018, Київ 22:18
Новини | Події

У Запоріжжі в учасників «Веселкового флешмобу» кинули петарду

У Запоріжжі в учасників «Веселкового флешмобу» кинули петарду (відео)
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У Запоріжжі в учасників «Веселкового флешмобу» кинули петарду (відео)

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Невідомий кинув петарду в учасників «Веселкового флешмобу» під стінами Запорізької міськради. Чоловіка затримали правоохоронці неподалік від місця події.

Як повідомили Радіо Свобода в прес-службі Національної поліції регіону, на місці наразі працює слідчо-оперативна група. Один з правоохоронців, що чергував під час акції, отримав внаслідок інциденту рвану рану ноги. Серед учасників заходу ніхто не постраждав.

Акція «Веселковий флешмоб» присвячена Міжнародному дню проти гомофобії й трансфобії. Запорізький обласний благодійний фонд «Гендер Зед» проводить її з 2012 року. Цьогоріч вперше про час і місце його проведення повідомляли публічно. Раніше для безпеки учасників захід не анонсували в ЗМІ.

У 2017 році на трьох учасників заходу після його закінчення вчинили напад.

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