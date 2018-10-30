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30 Жовтень 2018, Київ 20:07
Новини | Події

Мультик «Викрадена принцеса» здобув першу перемогу на міжнародному фестивалі – Держкіно

Кадр із мультфільму «Викрадена принцеса»

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Український мультфільм «Викрадена принцеса» здобув свою першу перемогу на міжнародному кінофестивалі, повідомило Державне агентство України з питань кіно.

У відомстві зазначили, що мультик переміг на кінофестивалі The Richard Harris International Film Festival в ірландському місті Ламерік в номінації «Найкращий художній фільм».

«Викрадена принцеса» – перший повнометражний мультфільм для українського і міжнародного прокату у виробничій лінійці анімаційної студії Animagrad. Стрічка була створена за підтримки Держкіно. В українському прокаті мультик зібрав 36 115 670 гривень, що є абсолютним рекордом для українських анімаційних фільмів.

Кадр із мультфільму «Викрадена принцеса»
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