Мультик «Викрадена принцеса» здобув першу перемогу на міжнародному фестивалі – Держкіно

Український мультфільм «Викрадена принцеса» здобув свою першу перемогу на міжнародному кінофестивалі, повідомило Державне агентство України з питань кіно.

У відомстві зазначили, що мультик переміг на кінофестивалі The Richard Harris International Film Festival в ірландському місті Ламерік в номінації «Найкращий художній фільм».

«Викрадена принцеса» – перший повнометражний мультфільм для українського і міжнародного прокату у виробничій лінійці анімаційної студії Animagrad. Стрічка була створена за підтримки Держкіно. В українському прокаті мультик зібрав 36 115 670 гривень, що є абсолютним рекордом для українських анімаційних фільмів.