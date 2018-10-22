Український фільм встановив новий касовий рекорд

Український фільм «Скажене весілля» встановив новий касовий рекорд для українського кіно, повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко у Facebook.

Згідно з його дописом, прибутки від продажу квитків на фільм, прем’єра якого відбулася 4 жовтня, становлять 40 040 839 гривень. Загалом стрічку подивилися 471 587 глядачів.

Попередній рекорд належав анімаційному фільму «Викрадена принцеса». За даними сервісу Box Office Mojo, в українському прокаті мультик зібрав близько 38,7 мільйона гривень.

Комедія «Скажене весілля» була створена компаніями «Прототип продакшн» та FILM.UA Group за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У відомстві заявляли, що частка держфінансування становить 3 мільйони 240 тисяч гривень, загальний бюджет картини складає 10 млн 800 тисяч гривень.