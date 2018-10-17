Українська комедія встановила новий рекорд касових зборів – Держкіно

Українська комедія «Скажене весілля» встановила новий рекорд касових зборів серед українських художніх фільмів, повідомило Держкіно України у Facebook.

«За два вікенди загальний бокс-офіс стрічки, що вийшла в широкий український прокат 4 жовтня, склав 30 786 504 гривні, а на широких екранах її вже подивилися 359 979 глядачів. Ці цифри стали абсолютним рекордом серед ігрових фільмів українського виробництва», – заявили в Держкіно.

У відомстві з посиланням на виробників розповіли, що протягом другого вікенду прокату стрічка зібрала 17 674 13 гривень, її переглянули 201 556 глядачів.

«Це вперше в історії сучасного українського ігрового кіно, коли на другий тиждень прокату зростає кількість проданих кінотеатральних квитків», – інформує Держкіно.

Комедія «Скажене весілля» була створена компаніями «Прототип продакшн» та FILM.UA Group за підтримки Державного агентства України з питань кіно.