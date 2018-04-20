«Викрадена принцеса» за місяць світового прокату зібрала майже 2,5 мільйона доларів

Загальносвітові збори мультфільму «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» (The Stolen Princess) становили майже 2,5 мільйона доларів, повідомляє виробник фільму студія «Анімаград».

«Анімаційний фільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» продовжує встановлювати нові рекорди не лише у вітчизняному прокаті, а й і у світі: за межами України мультфільм зібрав бокс-офіс розміром у $1 086 865. Таким чином загальносвітові збори анімаційного фільму «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» становили $2 467 850 і мультфільм став найкасовішим фільмом українського виробництва за часів незалежної України», – йдеться в повідомленні.

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«Викрадена принцеса: Руслан і Людмила», прем’єра якого в Україні відбулася 7 березня, за результатами другого вікенду він став рекордсменом вітчизняного прокату серед фільмів українського виробництва. Права на його прокат попередньо продані у близько 50 країн.

Наразі прокат триває 16 країнах. 20 квітня мультфільм виходить у прокат у Монголії, 21 квітня – у Грузії.

Мультфільм став переможцем 9-го конкурсного відбору Держкіно, сума державного фінансування складає близько 20% від загального бюджету в 95 мільйонів гривень.