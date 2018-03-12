Держкіно: «Викрадена принцеса» зібрала понад 21 мільйон гривень за перший вікенд прокату

Голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко заявляє, український мультфільм «Викрадена принцеса» за перший вікенд зібрала понад 21 мільйон гривень.

«Викрадена принцеса» за перший вікенд зібрала 21 489 581 гривень, 285 784 глядачів! Для порівняння, «Коко» за перший вікенд – 10 234 409 гривень, 134 726 глядачів. І так, я в курсі, що вікенд був «довгий», але це все одно неймовірно крутий результат для українського фільму на власному ринку», – написав Іллєнко в Facebook.

«Викрадена принцеса» студії «Анімаград» вийшла у кінопрокат в Україні 7 березня. Зрежисував стрічку Олег Маламуж, Автором сценарію є Ярослав Войцешек, продюсером – Єгор Олесов, художником-постановником – Крістіан Коскінен.

У Держкіно раніше повідомляли, що проект «Викраденої принцеси» став одним із переможців 9-го конкурсного відбору Держкіно, яке надало йому фінансову підтримку розміром 19,4 мільйона гривень, що становить майже 20% від загальної вартості виробництва фільму.

За даними Держкіно, перебуваючи на стадії виробництва, права на прокат фільму вже були попередньо продані на більш ніж 30 територій.

У 2019 році має вийти в прокат ще одна анімаційна стрічка цієї ж студії – «Мавка. Лісова пісня», створена за мотивами однойменної п’єси Лесі Українки, а також на основі українських міфів та культурних традицій.