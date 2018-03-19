«Укрпошта» випустить марки з героями мультфільму «Викрадена принцеса»

«Укрпошта» випустить серію художніх поштових марок із персонажами українського повнометражного мультфільму «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила», повідомляє сайт мультфільму.

На українські екрани він вийшов 7 березня. Вже за перший вікенд стрічка зібрала у прокаті понад 21 мільйон гривень. Режисером мультфільму став Олег Маламуж, автором сценарію Ярослав Войцешек, продюсером Єгор Олесов.

Читайте також: Інтерв'ю з режисером «Викраденої принцеси»

Над озвучкою працювали Надія Дорофеєва, Олексій Завгордній, Олександр Усик, Євген Малуха, Сергій Притула, Олег Михайлюта та багато інших представників українського шоу-бізнесу.

​На поштових марках номіналом 5 гривень, які спільно із «FILM.UA» випускає «Укрпошта», зображені головні герої мультфільму – принцеса Міла, князь Володимир, мандрівний актор Руслан та Хом’як Вінницький.

Мультфільм став одним із переможців конкурсу Держкіно, отримавши підтримку в розмірі 19,4 мільйона гривень – це близько 20% від загальної вартості виробництва.