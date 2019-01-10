Сенцов закінчив новий роман – Геращенко

Народна депутатка та перша заступниця голови Верховної Ради Ірна Геращенко повідомила, що отримала листа від політв’язня Олега Сенцова. Він пише, що завершив новий роман наприкінці 2018 року.

«Ключові слова для українців і світу: «Я не збираюся падати духом чи тим паче, впадати у відчай – не дочекаються!... Загалом, я не збираюся припиняти ні творчу діяльність, ні громадську», – цитує Геращенко слова Сенцова на своїй Facebook-сторінці.

За її словами, Сенцов чекає на публікацію збірки своїх оповідань та роману, початку зйомок екранізації своєї п’єси та її театральних постановок.

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Прем’єра фільму за п’єсою Сенцова «Номери» запланована на весну 2019 року.

Олег Сенцов протестував проти анексії Криму. У березні 2014 року його затримали російські силовики, звинуватили в тому, що він нібито хотів підірвати пам’ятник Леніну в Сімферополі, підпалити офіс колишньої Партії регіонів. На суді він заявив про тортури і політичне переслідування. Йому дали 20 років в’язниці.

25 жовтня 2018 року Європарламент присудив Сенцову премію Сахарова «За свободу думки».