Адвокат Сенцова прокоментував ймовірну виписку режисера з медчастини колонії

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов не має наміру працювати в колонії, зазначив у коментарі проекту Радіо Свобода Крим. Реалії його адвокат Дмитро Дінзе, коментуючи заяву російських тюремників про те, що його підзахисний «вже може бути залучений до праці».

Водночас, за словами Дінзе, він не може ні підтвердити, ані заперечити інформацію про нібито виписку Олега Сенцова із медичної частини колонії в Лабитнангі.

«Я буду у нього тільки у середині січня і дізнаюся про це безпосередньо на місці», – сказав він.

Раніше сьогодні у регіональному управлінні Федеральної служби виконання покарань повідомили, засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова виписали з медичної частини колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Російська влада оцінює стан режисера як задовільний.

У жовтні Сенцов «письмово погодився на прийом їжі» після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

Олег Сенцов протестував проти анексії Криму, в березні 2014 року його затримали російські силовики, звинуватили в тому, що він нібито хотів підірвати пам’ятник Леніну в Сімферополі, підпалити офіс колишньої Партії регіонів. На суді він заявив про тортури і політичне переслідування. Йому дали 20 років в’язниці.

25 жовтня 2018 року Європарламент присудив Сенцову премію Сахарова «За свободу думки».