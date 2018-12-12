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12 Грудень 2018, Київ 15:34
Новини | Політика

Сенцов: я сподіваюся, що ще встигну зробити щось, аби відчути, що заслужив нагороду Сахарова

Премію за Сенцова отримали його двоюрідна сестра та адвокат

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Український режисер Олег Сенцов отримує премію Сахарова за мирний протест, а його голодування демонструє підтримку та активну демонстрацію на захист свободи думки – заявив при врученні цьогорічної Премії Сахарова родичці та адвокатові Олега Сенцова президент Європарламенту Антоніо Таяні.

«Ми цим висловлюємо солідарність з Олегом та всіма українськими громадянами в Криму. Ми вимагаємо його звільнення. Ви не одні у вашій боротьбі, бо цей парламент завжди буде на вашому боці», – заявив голова євроустанови.

Звернення ув’язненого українського політв’язня до Європарламенту під час церемонії вручення Премії Сахарова 2018 року зачитала Наталія Каплан, сестра Сенцова.

Премію отримували Каплан та Дінзе
Премію отримували Каплан та Дінзе

«Андрій Сахаров, безумовно, людина на яку варто рівнятися і стояти десь поруч з ним – це надто велика для мене честь. Він дуже високо підняв планку освіченості й таланту, інтелігентності й вихованості, гідності й гуманізму. Але я маю надію, що ще зможу й встигну зробити щось для того, аби відчути, що я заслужив цю нагороду», – написав Олег Сенцов.

Під час вручення премії в центрі зали пленарних засідань Європарламенту знаходилося порожнє крісло, символізуючи відсутність лауреата. Також у залі велика кількість євродепутатів тримали написи #FreeSentsov.

Премію отримала його сестра Наталія Каплан, яка постійно бореться за звільнення брата, та його адвокат Дмитро Дінзе.

Сенцов був номінований на премію Сахарова найбільшою політичною фракцією Європарламенту – Європейською народною партією. Її представники наголосили, що «де-факто Сенцов засуджений за свій протест проти російського правління в Криму», а також за те, що «він став символом приблизно 70 українських громадян, незаконно заарештованих і засуджених російською владою на Кримському півострові до тривалих термінів позбавлення волі».

Грошовий розмір премії становить 50 тисяч євро.

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