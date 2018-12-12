Сенцов: я сподіваюся, що ще встигну зробити щось, аби відчути, що заслужив нагороду Сахарова

Український режисер Олег Сенцов отримує премію Сахарова за мирний протест, а його голодування демонструє підтримку та активну демонстрацію на захист свободи думки – заявив при врученні цьогорічної Премії Сахарова родичці та адвокатові Олега Сенцова президент Європарламенту Антоніо Таяні.

«Ми цим висловлюємо солідарність з Олегом та всіма українськими громадянами в Криму. Ми вимагаємо його звільнення. Ви не одні у вашій боротьбі, бо цей парламент завжди буде на вашому боці», – заявив голова євроустанови.

Звернення ув’язненого українського політв’язня до Європарламенту під час церемонії вручення Премії Сахарова 2018 року зачитала Наталія Каплан, сестра Сенцова.

«Андрій Сахаров, безумовно, людина на яку варто рівнятися і стояти десь поруч з ним – це надто велика для мене честь. Він дуже високо підняв планку освіченості й таланту, інтелігентності й вихованості, гідності й гуманізму. Але я маю надію, що ще зможу й встигну зробити щось для того, аби відчути, що я заслужив цю нагороду», – написав Олег Сенцов.

Під час вручення премії в центрі зали пленарних засідань Європарламенту знаходилося порожнє крісло, символізуючи відсутність лауреата. Також у залі велика кількість євродепутатів тримали написи #FreeSentsov.

Премію отримала його сестра Наталія Каплан, яка постійно бореться за звільнення брата, та його адвокат Дмитро Дінзе.

Сенцов був номінований на премію Сахарова найбільшою політичною фракцією Європарламенту – Європейською народною партією. Її представники наголосили, що «де-факто Сенцов засуджений за свій протест проти російського правління в Криму», а також за те, що «він став символом приблизно 70 українських громадян, незаконно заарештованих і засуджених російською владою на Кримському півострові до тривалих термінів позбавлення волі».

Грошовий розмір премії становить 50 тисяч євро.